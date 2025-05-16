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Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklama! "Kendiniz tescil etmiş oldunuz"

Ekrem İmamoğlu yaptığı yeni açıklamada "Şehri birlikte mahvettiğiniz kişiler şimdi de utanmadan televizyonlara çıkıp, çalışma arkadaşlarıma iftira atıyor. Televizyonlara çıkarıp bize iftira atanların bir avuç rantçı olduğunu da kendiniz tescil etmiş oldunuz." dedi.

Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklama! "Kendiniz tescil etmiş oldunuz"
Recep Demircan

Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nden yeni bir paylaşım yaptı. İmamoğlu, "Şehri birlikte mahvettiğiniz kişiler şimdi de utanmadan televizyonlara çıkıp, çalışma arkadaşlarıma iftira atıyor. Bir avuç insana sağladığınız rant dönemi çoktan bitti. Televizyonlara çıkarıp bize iftira atanların bir avuç rantçı olduğunu da kendiniz tescil etmiş oldunuz." dedi.

"KENDİNİZ TESCİL ETMİŞ OLDUNUZ"

İmamoğlu açıklamasında şunları ifade etti:

"İstanbul’a ihanet dönemi bitti, İstanbul’un milyonlarca muhafızı var.

Yeşil alanları, deprem toplanma alanlarını, askeri alanları imara açtınız, birilerine özel imar verdiniz, şehri katlettiniz, trafiği mahvettiniz. Sadece 15 yılda 130 projede kamu alanlarından ve imar hareketliliğinden birilerine sağladığınız rant tam 85 milyar dolar.

Şehri birlikte mahvettiğiniz kişiler şimdi de utanmadan televizyonlara çıkıp, çalışma arkadaşlarıma iftira atıyor.

Neymiş, benim yol arkadaşlarım rant projelerine karşı çıkmışlar. İyi ki karşı çıkmışlar, bu tutumlarından dolayı hepsiyle gurur duyuyorum. Bütün çalışma arkadaşlarım İstanbul’un muhafızıdır, bu şehre ihanet eden her işe karşı çıkarlar ve çıkacaklar.

Bir avuç insana sağladığınız rant dönemi çoktan bitti. Televizyonlara çıkarıp bize iftira atanların bir avuç rantçı olduğunu da kendiniz tescil etmiş oldunuz."

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