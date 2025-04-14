Ekrem İmamoğlu'ndan yeni mektup! Muharrem İnce paylaştı

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ve Ümit Özdağ'ı ziyaret eden Muharrem İnce, sosyal medya platformu X hesabından paylaşımda bulundu. "Ümit Özdağ’ın ise iddianamesi 77 gün sonra hazırlandı. Kendisi 83 gündür hukuksuz bir şekilde tutuklu ve davası 2 ay sonrasına Haziran ayına verilmiş. Bu hukuksuzluklara derhal son verin!" ifadelerini kullanan İnce, İmamoğlu'nun yazmış olduğu notu da paylaştı.

EKREM İMAMOĞLU VE ÜMİT ÖZDAĞ'I ZİYARET ETTİ

İnce paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"Bugün Silivri Cezaevi’nde Sayın Ekrem İmamoğlu’nu ve Sayın Ümit Özdağ’ı ziyaret ettim. Ekrem İmamoğlu’nun mesajını sizlerle paylaşıyorum. Ümit Özdağ’ın ise iddianamesi 77 gün sonra hazırlandı. Kendisi 83 gündür hukuksuz bir şekilde tutuklu ve davası 2 ay sonrasına Haziran ayına verilmiş. Bu hukuksuzluklara derhal son verin!"

İMAMOĞLU'NDAN YENİ MEKTUP

İBB'ye yönelik yolsuzluk operasyonunda gözlatına alınan ve Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, kendisini ziyarete gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce aracılığıyla bir not paylaştı.

Bugün Silivri Cezaevi’nde Sayın Ekrem İmamoğlu’nu ve Sayın Ümit Özdağ’ı ziyaret ettim. Ekrem İmamoğlu’nun mesajını sizlerle paylaşıyorum. Ümit Özdağ’ın ise iddianamesi 77 gün sonra hazırlandı. Kendisi 83 gündür hukuksuz bir şekilde tutuklu ve davası 2 ay sonrasına Haziran ayına… pic.twitter.com/3ST4JgtUFv — Muharrem İNCE (@vekilince) April 14, 2025

İmamoğlu şu ifadeleri kullandı;

"Milletçe bir ve birlikte olma zamanıdır. Adaletsizliğe, yoksulluğa, kutuplaşmaya kısacası bütün kötülüklere ve kötü uygulamaları yapanlara karşı bütünleşmek zorundayız. Herşey çok güzel olacak."