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Ekrem İmamoğlu'ndan yeni mektup! Muharrem İnce paylaştı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ziyaret etti. İnce, görüşme sonrası sosyal medya hesabından İmamoğlu'nun yazmış olduğu mektubu paylaştı.

Ekrem İmamoğlu'ndan yeni mektup! Muharrem İnce paylaştı
Mustafa Fidan

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ve Ümit Özdağ'ı ziyaret eden Muharrem İnce, sosyal medya platformu X hesabından paylaşımda bulundu. "Ümit Özdağ’ın ise iddianamesi 77 gün sonra hazırlandı. Kendisi 83 gündür hukuksuz bir şekilde tutuklu ve davası 2 ay sonrasına Haziran ayına verilmiş. Bu hukuksuzluklara derhal son verin!" ifadelerini kullanan İnce, İmamoğlu'nun yazmış olduğu notu da paylaştı.

EKREM İMAMOĞLU VE ÜMİT ÖZDAĞ'I ZİYARET ETTİ

İnce paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"Bugün Silivri Cezaevi’nde Sayın Ekrem İmamoğlu’nu ve Sayın Ümit Özdağ’ı ziyaret ettim. Ekrem İmamoğlu’nun mesajını sizlerle paylaşıyorum. Ümit Özdağ’ın ise iddianamesi 77 gün sonra hazırlandı. Kendisi 83 gündür hukuksuz bir şekilde tutuklu ve davası 2 ay sonrasına Haziran ayına verilmiş. Bu hukuksuzluklara derhal son verin!"

siyasi

İMAMOĞLU'NDAN YENİ MEKTUP

İBB'ye yönelik yolsuzluk operasyonunda gözlatına alınan ve Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, kendisini ziyarete gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce aracılığıyla bir not paylaştı.

İmamoğlu şu ifadeleri kullandı;

"Milletçe bir ve birlikte olma zamanıdır. Adaletsizliğe, yoksulluğa, kutuplaşmaya kısacası bütün kötülüklere ve kötü uygulamaları yapanlara karşı bütünleşmek zorundayız. Herşey çok güzel olacak."

14 Nisan 2025
14 Nisan 2025

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Ekrem İmamoğlu Silivri Muharrem İnce Ümit Özdağ
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