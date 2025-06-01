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Ekrem İmamoğlu'ndan yeni mesaj: "Kimse bana bir şey olmaz demesin"

Ekrem İmamoğlu sosyal medyadaki paylaşımlarına devam ediyor. İş dünyasına seslenen İmamoğlu, "Kimse bana bir şey olmaz demesin" dedi.

Ekrem İmamoğlu'ndan yeni mesaj: "Kimse bana bir şey olmaz demesin"
Recep Demircan

Ekrem İmamoğlu yeni bir paylaşım yaptı. İmamoğlu iş dünyasına seslendi. Paylaştığı mesajında İmamoğlu, "Kimse bana bir şey olmaz demesin" dedi.

İmamoğlu şunları ifade etti:

"İş dünyamızın değerli temsilcileri;

Biliyorum işinizi, varlığınızı korumak istiyorsunuz.
Biliyorum kimseyle sorun yaşamak istemiyorsunuz.
Biliyorum yatırımlarınızı geleceğe taşımak istiyorsunuz.
Biliyorum ailenizi riske atmak istemiyorsunuz.
Biliyorum haksız, hukuksuz denetimlere maruz kalmak istemiyorsunuz.

Ama sizler de şunu çok iyi bilin:

Bu ülkede hukuk, adalet ve demokrasi olmazsa bunların hiçbir garantisi kalmıyor. Kimse bana bir şey olmaz demesin. Olur, hem de hiç beklemediğiniz anda hiç beklemediğiniz şekilde olur. Bu hukuksuz akıl, ayağınızın altındaki halıyı bir anda çekiverir.

Susmayın, korkmayın, çekinmeyin. Bu ülke bu girdaptan eninde sonunda çıkacak, millet iradesini ortaya koyacak ve bu ceberrut akıl çekip gidecek.

Gelin ülkenin umutları yeniden yeşertecek bu demokrasi ve adalet devrimini birlikte gerçekleştirelim."

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Ekrem İmamoğlu
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