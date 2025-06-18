Ekrem İmamoğlu'ndan yeni paylaşım! "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisimiz ile yeni bir yolculuğa çıkıyoruz"

Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan yeni bir paylaşımda bulundu. İmamoğlu, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in dün CHP Grup Toplantısında açıkladığı Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisimiz ile yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Ülkemizi adalete ve refaha kavuşturacak yeni yönetimin ilk adımını atıyoruz. Aday Ofislerimiz Türkiye vizyonumuzun en geniş katılımla hazırlanacağı, bu vizyonun il il, ilçe ilçe, mahalle mahalle anlatılacağı üsler olacak. dedi.

İMAMOĞLU: "ÜLKEMİZİ ADALETE VE REFAHA KAVUŞTURACAK YENİ YÖNETİMİN İLK ADIMINI ATIYORUZ"

Ekrem İmamoğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in dün CHP Grup Toplantısında açıkladığı Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisimiz ile yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Ülkemizi adalete ve refaha kavuşturacak yeni yönetimin ilk adımını atıyoruz. Aday Ofislerimiz Türkiye vizyonumuzun en geniş katılımla hazırlanacağı, bu vizyonun il il, ilçe ilçe, mahalle mahalle anlatılacağı üsler olacak.

Ofisimizin icra kurulu CHP Genel Sekreterimiz Selin Sayek Böke, TBMM Grubumuzu temsilen Aydın Milletvekilimiz Bülent Tezcan ve yakın çalışma arkadaşım Serkan Özcan’dan oluşacak.

Sevgili Gençler bu vesileyle sizlere de ayrıca özel bir çağrım var;

Türkiye’nin umudu, geleceğimizin teminatı, heyecanı yüksek, adalete susamış, demokrasiye inancı tam, insanını ve memleketini çok seven ruhunuzla,

Tarih yazmaya, birlikte ülkemizi geleceğe hazırlamaya, hep birlikte düşünmeye, ortak akılla çalışmaya ve üretmeye, kendi geleceğinize imza atmaya hazır mısınız?

Siz gençlere, bu paylaşımcı ortamı hazırlayacak ofisimizin adreslerini yakında sizlerle paylaşacağım.

Gelecek sizsiniz Gençler!

Sizleri çok seviyorum…."