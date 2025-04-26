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Ekrem İmamoğlu'ndan yeni paylaşım: "Kimlere ne vaat ettiniz?"

Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Neymiş bu Kanal İstanbul sevdanız, nasıl bir “aşk” bu? Bu ihanet için gözünüz nasıl ararmış? Kimlere, ne vaat ettiniz?" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'ndan yeni paylaşım: "Kimlere ne vaat ettiniz?"
Mustafa Fidan

Sosyal medya paltformu X'ten paylaşım yapan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul konusunda eleştirlerini sıraladı.

İmamoğlu'nun "Aziz milletim, bu çarpık düzenden acilen kurtulmalıyız. Sizlere güveniyorum" ifadesiyle paylaştığı mesajı şu şekilde;

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

"Neymiş bu Kanal İstanbul sevdanız, nasıl bir “aşk” bu?

Bu ihanet için gözünüz nasıl kararmış?

Kimlere, ne vaat ettiniz?

Depremle ilgili sadece aklıma gelen 4 kalem işinizi paylaşıyorum;

📌Deprem fonunda buharlaştırdığınız kaynak tam 42 milyar dolar!

📌İstanbul’da 2004-2019 yılları arası 15 yılda 130 projede kamu alanlarından ve imar hareketliliğinden yarattığınız rant tam 85 milyar dolar!

📌İstanbul’a ihanet olduğunu herkesin bildiği “çılgın projeniz” Kanal İstanbul’un tahmini maliyeti tam 100 milyar dolar!

📌19 Mart sabahı milletin iradesine karşı emrinle gerçekleşen darbe girişiminin ülke bütçesine maliyeti tam 50 milyar dolar!

Sadece yukarıda saydığım dört kalemde millete ve devlete 277 milyar dolar zarar yüklediniz!

Bu kaynak İstanbul dahil bütün ülkeyi ihya eder, depreme dayanıklı hale getirir ve bütün ülkemizi düze çıkarırdı.

Gözü dönmüş hırsınızı ve ihtirasınızı önce yüce Allah’a sonra da milletimize havale ediyorum.

Aziz milletim, bu çarpık düzenden acilen kurtulmalıyız. Sizlere güveniyorum.

Milletimiz büyüktür!"

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu kanal istanbul ibb
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