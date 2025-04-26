Ekrem İmamoğlu'nun otel görüntüleri gündem olmuştu! Özgür Çelik valizin içindekileri 'iftira kampanyası başlattılar' diyerek gösterdi

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'daki bir oteldeki görüntüleri gündem olmuştu. İmamoğlu'nun korumalarının gelerek görüşme yapacağı alanı gören kameraları kapattığı görüntüler ortaya çıkmıştı.

Soruşturma dosyasına giren yeni görüntülerde, İstanbul'daki bir otelde 12 Ekim 2024'te saat 08.48'de elinde bavulla bir kişinin geldiği görülmüştü.

"VALİZLERİN İÇİNDE SİNYAL KESİCİLER VAR"

Özgür Çelik, Ekrem İmamoğlu’nun otelde yaptığı görüşmede taşınan valizleri canlı yayında açtı:

"Bu valizlerin içinde sinyal kesiciler var. Güvenlik ekipleri bu sinyal kesicileri valizlerle taşıyor." ifadelerini kullandı. Sinyal kesicileri elde taşımanın zor olduğunu belirten Çelik, “Bu valizlerin içinde ne var? Valizlerde sinyal kesici cihazlar bulunuyor. Bu cihazlar, güvenlik ekipleri tarafından toplantılarda kullanılıyor. Neden valizle taşınıyor? Çünkü bu cihazlar 20-25 kilo ağırlığında ve elde taşımak zor. Güvenlik ekipleri bu yüzden valiz kullanıyor” diyerek durumu açıkladı.

"Valizin bir tanesini gösterdim diğerini de açıyorum. Bu sinyal kesicileri günlerdir servis edip iftira kampanyası başlattılar" ifadelerini kullanan Özgür Çelik, valizin içerisini gösterdi.

"HAKKINDA ÖZEL KORUMA KARARI VAR"

Özgür Çelik ayrıca, "Efendim Ekrem İmamoğlu bu otele girmeden önce veya çıktıktan sonra o otelden valizler taşındı meselesi diyerek valizlerin içerisini gösterdi. Valizlerin içerisinde sinyal kesicilerin taşındığına gözümle tanıklık ettim. Ekrem İmamoğlu'nun özel koruma kararı var. İçişleri Bakanlığı tarafından koruma kararı ve kendisine tahsis edilmiş 4 polisi, koruması var. Ekrem İmamoğlu hakkında, kamuoyu hatırlayacaktır, suikast girişimi olacağına dair konuşmalar geçiyordu." dedi.