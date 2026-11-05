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ABD'deki ara seçimlerde Demokratlar yarışı önde sürdürüyor

ABD'de Kongre üyelerinin belirlendiği ara seçimlerde Demokrat Parti'nin Temsilciler Meclisi'ndeki sandalye sayısı 237'ye yükselirken, Cumhuriyetçilerin sandalye sayısı 139'da sabit kaldı. Beyaz Saray'ın sosyal medya hesabından açıklamada, "Asla teslim olma" ifadeleriyle ABD Başkanı Donald Trump'ın fotoğrafı paylaşıldı.

ABD'deki ara seçimlerde Demokratlar yarışı önde sürdürüyor

ABD'de Temsilciler Meclisi ve Senato'dan oluşan ABD Kongresi üyelerinin belirlendiği ara seçimlerde Demokrat Parti'nin Başkan Donald Trump ve Cumhuriyetçiler Partisi'ne karşı kazandığı zaferde sandalye dağılımı devam ediyor.

ABD deki ara seçimlerde Demokratlar yarışı önde sürdürüyor 1

ABD'DEKİ ARA SEÇİMLERDE DEMOKRATLAR

ABD'li kaynaklara göre, 100 üyeden oluşan Senato'daki sandalye sayıları Demokratlarda 54, Cumhuriyetçilerde 44 olarak sabit kalırken, Kongre'nin alt kanadını oluşturan Temsilciler Meclisi'nde Demokratların sahip olduğu sandalye sayısı 237'ye yükseldi. Cumhuriyetçi Parti'nin sandalye sayısı ise 139'da sabit kaldı.

ABD deki ara seçimlerde Demokratlar yarışı önde sürdürüyor 2

ÇOĞUNLUK İÇİN 218 SANDALYE GEREKİYOR

ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde etmek için 218 sandalye gerekiyor. Senato'da ise 100 sandalyenin 51'ine sahip olan parti çoğunluğu sağlıyor. Oy sayımının tamamlanmasıyla yeni sandalye dağılımının kesinleşmesi bekleniyor.
ABD deki ara seçimlerde Demokratlar yarışı önde sürdürüyor 3

Öte yandan Beyaz Saray'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Asla teslim olma" ifadeleriyle Başkan Trump'ın bir fotoğrafı paylaşıldı.
ABD deki ara seçimlerde Demokratlar yarışı önde sürdürüyor 4

TRUMP ADAYLARINI ELEŞTİRDİ

ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı James David Vance, seçimin Demokratların zaferiyle sonuçlanmasında İran savaşının büyük bir rol oynadığını kabul etmişti. Trump, savaşa ek olarak seçim adaylarının da mağlubiyette rol oynadığını savunarak, "seçmenlerin sevgilerini adaylara aktarmakta başarısız olduklarını" açıklamıştı. Vance de İran savaşına işaret ederek, giderek artan yaşam maliyetlerinin, enflasyonun, İran ile savaşın ve mevcut ABD-İsrail ilişkilerinin, Cumhuriyetçi seçmenleri Demokrat Parti'ye oy vermeye ittiği değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Donald Trump abd
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