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İsrail devlet televizyonu: "ABD, envanterindeki iki casus uçağından birini Orta Doğu'ya gönderdi"

ABD Hava Kuvvetleri envanterinde yalnızca iki adet bulunan stratejik casus uçaktan birinin son 24 saat içinde Orta Doğu'ya doğru yola çıktığı bildirildi. Wall Street Journal (WSJ) gazetesi de uçuş takip verilerine ve yetkili kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırı hazırlığında olduklarına dair yeni emareler bulunduğunu, Washington yönetiminin füze savunmasını güçlendirmek amacıyla Teksas'tan İsrail'e ek bir Patriot bataryası sevk ettiğini iddia etmişti.

İsrail devlet televizyonu: "ABD, envanterindeki iki casus uçağından birini Orta Doğu'ya gönderdi"

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, ABD ordusuna ait RC-135U Combat Sent tipi casus uçağın bölgeye gönderilmesi, İran'a yönelik olası askeri hazırlıkların bir parçası olarak değerlendiriliyor.

İsrail devlet televizyonu: "ABD, envanterindeki iki casus uçağından birini Orta Doğu ya gönderdi" 1

İSRAİL BASININDAN ÇARPICI İDDİA

Haberde, düşman sahasındaki radar ve hava savunma sistemlerinin yaydığı sinyalleri tespit edip analiz etmek amacıyla kullanılan bu özel donanımlı casus uçaklardan envanterde yalnızca iki adet bulunduğu ve bunlardan birinin son 24 saat içinde Orta Doğu'ya sevk edildiği vurgulandı.

İsrail devlet televizyonu: "ABD, envanterindeki iki casus uçağından birini Orta Doğu ya gönderdi" 2

ABD ORDUSUNDA YALNIZCA 2 TANE VAR

İsrail basınında 31 Ekim'de yayımlanan haberlerde, İran'a yönelik geniş kapsamlı olası bir askeri harekata hazırlık olarak ABD ordusunun İsrail'e 10 askeri nakliye uçağı ve 80 havadan havaya yakıt ikmal uçağı konuşlandırdığı aktarılmıştı.

İsrail devlet televizyonu: "ABD, envanterindeki iki casus uçağından birini Orta Doğu ya gönderdi" 3

DEV UÇAĞI ORTA DOĞU'YA GÖNDERDİLER

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi de uçuş takip verilerine ve yetkili kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırı hazırlığında olduklarına dair yeni emareler bulunduğunu, Washington yönetiminin füze savunmasını güçlendirmek amacıyla Teksas'tan İsrail'e ek bir Patriot bataryası sevk ettiğini iddia etmişti.

Öte yandan, ABD basınında yer alan iddialara göre Washington, bazı Körfez ülkelerini, ABD'de 3 Kasım'da yapılan Kongre ara seçimlerinin ardından kısa süreli ancak yoğun çatışma veya saldırı ihtimaline karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyarmıştı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İsrail uçak abd
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