İş yeri alevlere teslim oldu: Gözyaşlarına boğulan kadını itfaiye eri ve yakınları sakinleştirdi

Yangın, saat 19.30 sıralarında Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi Sütçüler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde yapı malzemeleri üzerine faaliyet gösteren bir iş yerinde, işletme sahiplerinin dükkanı kapatıp gittikten dakikalar sonra yangın çıktı.

İŞ YERİNİN YANIŞINI GÖZYAŞLARIYLA İZLEDİ

İş yerinden dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Adrese Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Bşkanlığı'na bağlı çok sayıda ekibin yanı sıra polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler kapalı olan işyerinin kepenklerini kırarak yangına müdahale etti.

İTFAİYE ERİ VE YAKINLARI SAKİNLEŞTİRDİ

İş yeri içerisinde bulunan plastik ve parlayıcı maddeler nedeniyle oluşan yoğun duman gökyüzünü ve mahalleyi kapladı. Zaman zaman patlama seslerinin yükseldiği yangında itfaiye ekipleri iş yerini saran alevleri söndürmek ve bitişiğinde bulunan işyerleri ile apartmanın üst katlarına sıçramaması için yoğun çaba harcadı. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışması sırasında yangını haber alarak gelen iş yeri sahibi ve eşi ekiplerin söndürme çalışmasını çaresiz bir şekilde izledi. Gözyaşlarına boğulan kadını, itfaiye eri ve yakınları sakinleştirmeye çalıştı.



1.5 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1.5 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınırken, ekipler büyük çapta maddi hasar oluşan iş yerinde soğutma çalışması yaptı. Yangını oturduğu apartmanın balkonundan fark ederek ihbarda bulunan vatandaşlardan Tahir Aydın, "Balkonda otururken elektriklerin kesildiğini fark ettik, Aşağıya baktığımızda yangını gördük. İşyeri yanıyordu komple, itfaiyeye hemen haber verdik. Dükkan komple yandı. Dükkan yeni kapanmıştı, içerisinde tiner boya gibi malzemeler vardı. Kimse yaralanmadı, ama hasar büyük" dedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır