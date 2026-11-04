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Dere taştı, araçlar sel sularında sürüklendi: Mahsur kalan vatandaşları ekipler kurtardı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde etkili olan sağanak yağışın etkisiyle Karakese ve Özerli Deresi taştı, araçlar sel sularında sürüklendi. Su basan evlerde ve araçlarda mahsur kalan vatandaşları ekipler kurtardı.

Dere taştı, araçlar sel sularında sürüklendi: Mahsur kalan vatandaşları ekipler kurtardı

Meteorolojinin turuncu kodlu uyarıda bulunduğu Hatay'da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu. Kentin kıyı kesimlerinde etkisini sürdüren yağışlı hava zaman zaman iç kesimlerde de kendini gösterdi.

Dere taştı, araçlar sel sularında sürüklendi: Mahsur kalan vatandaşları ekipler kurtardı 1

HATAY'I SEL VURDU: MAHSUR KALANLAR OLDU

Dörtyol ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan hortumun ardından şiddetli yağış kendini gösterdi. Yağışlı birlikte Karakes Mahallesi'nden geçen Karakes Deresi ve Özerli Mahallesi'nden geçen Özerli Deresi taştı, araçlar ve evler su içerisinde kaldı.
Dere taştı, araçlar sel sularında sürüklendi: Mahsur kalan vatandaşları ekipler kurtardı 2

ARAÇLARIN SÜRÜKLENDİ EKİPLER VATANDAŞLARI KURTARDI

Araçların sürüklendiği korku dolu anlar kameraya yansıdı. Evlerde ve araçlarda mahsur kalan vatandaşları ekipler kurtardı.

Dere taştı, araçlar sel sularında sürüklendi: Mahsur kalan vatandaşları ekipler kurtardı 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hatay sağanak yağış
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