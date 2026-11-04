Antalya'da ağır koku acı gerçeği ortaya çıkardı! 10 gün sonra bulundu

Olay, saat 15.45 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Soğuksu Mahallesi 300. Sokak'ta bulunan bir apartmanın giriş katındaki dairede meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, daireden çevreye yayılan ağır kokudan şüphelenen apartman sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese ulaşan polis ekipleri, kapıyı çalmalarına rağmen içeriden yanıt alamadı. Komşuların, kendisine ait dairede yaşayan 70 yaşındaki Mustafa K.'yı bir süredir görmediklerini söylemesi üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri çağrıldı.

KAPI KIRILDI, CANSIZ BEDENİ KORİDORDA BULUNDU

İtfaiye ekipleri, kilitli kapıyı kırarak daireye giriş sağladı. İçeri giren ekipler, Mustafa K.'nın cansız bedeniyle evin koridorunda karşılaştı.

Yaşlı adamın ölü bulunmasının ardından adrese Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Muratpaşa Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ile Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi.

Daireye yayılan ağır koku nedeniyle ekipler, incelemelerini maske takarak gerçekleştirdi.

Polis ekipleri ayrıca Mustafa K.'nın evine yakın bir noktada park hâlinde bulunan ve kapıları açık olduğu belirlenen aracında da inceleme yaptı.

YAKLAŞIK 10 GÜN ÖNCE HAYATINI KAYBETTİĞİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Yapılan ilk değerlendirmelerde, Mustafa K.'nın yaklaşık 10 gün önce yaşamını yitirdiği üzerinde duruldu.

Polis, savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmalarının tamamlanmasının ardından yaşlı adamın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Mustafa K.'nın kızı ve oğlu, polis ekiplerinin telefonla haber vermesi üzerine babalarının yaşadığı adrese geldi.

Babalarının ölüm haberini alan kardeşler büyük üzüntü yaşarken, gözyaşlarına hâkim olamayan genç kadını ağabeyi teselli etti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır