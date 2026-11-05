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Batman merkezli 10 ilde yasadışı bahis operasyonu: 32 gözaltı

Batman merkezli 10 ilde yasadışı bahis faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyonda, banka hesaplarında 3 milyar 950 milyon liralık para hareketi tespit edilen 32 şüpheli gözaltına alındı.

Batman merkezli 10 ilde yasadışı bahis operasyonu: 32 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı bahis faaliyetlerine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında şüphelileri takibe aldı.

Batman merkezli 10 ilde yasadışı bahis operasyonu: 32 gözaltı 1

10 İLDE YASADIŞI BAHİS OPERASYONU

Siber suç uzmanlarının yaptığı incelemelerde, 10’u üst düzey yönetici 36 şüphelinin banka hesaplarında yaklaşık 3 milyar 950 milyon lira tutarında para hareketi gerçekleştirildiği belirlendi.

Batman merkezli 10 ilde yasadışı bahis operasyonu: 32 gözaltı 2

32 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, teknik takip çalışmalarının ardından dün Batman merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, suçta kullandıkları tespit edilen dijital materyallere de el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Batman
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