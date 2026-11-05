Batman merkezli 10 ilde yasadışı bahis operasyonu: 32 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı bahis faaliyetlerine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında şüphelileri takibe aldı.

10 İLDE YASADIŞI BAHİS OPERASYONU

Siber suç uzmanlarının yaptığı incelemelerde, 10’u üst düzey yönetici 36 şüphelinin banka hesaplarında yaklaşık 3 milyar 950 milyon lira tutarında para hareketi gerçekleştirildiği belirlendi.

32 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, teknik takip çalışmalarının ardından dün Batman merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, suçta kullandıkları tespit edilen dijital materyallere de el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır