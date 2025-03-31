HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ekrem İmamoğlu'ndan yeni paylaşım: "Sizlere çok güzel günleri müjdeliyorum"

Ekrem İmamoğlu'ndan yeni paylaşım: "Sizlere çok güzel günleri müjdeliyorum"

Jale Uslu Jale Uslu Muhabir
31.03.2025 18:17
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanarak eski adıyla Silivri Cezaevi, yeni adıyla Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'na gönderilen Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. İmamoğlu, "31 Mart’ın yıl dönümünde sizlere çok güzel günleri müjdeliyorum." dedi.

Ekrem İmamoğlu'ndan yeni paylaşım: "Sizlere çok güzel günleri müjdeliyorum"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu X hesabından vatandaşlara seslendi.

ekrem-imamoglu-gozaltina-alindi

"MİLLET İRADESİNE SALDIRDIKÇA SALDIRDI"

Ekrem İmamoğlu paylaşımında "1 yıl önce bugün, 1 milyon oy farkıyla 16 milyon İstanbullu bir kez daha kazanmıştı. Milletin tercihine ancak işine gelince saygı duyan "1 kişi", 1 yılda millet iradesine saldırdıkça saldırdı.

5 ilçe belediye başkanımız tutuklu
2 ilçe belediyemize kayyum atandı
Birçok çalışma arkadaşımız tutuklu
İBB Başkanı olarak ben tutukluyum

"1 kişi" bunları hep haksız, hukuksuz operasyonlarla yaptı.

Bu yapılanlar çok açıkça suçtur, milletin iradesini yok saymaktır. Milli iradeye darbedir. "İstanbul Hukuksuzluğu" net olarak darbedir." dedi.

"GÜZEL GÜNLERİ MÜJDELİYORUM"

ekrem-imamoglu-kimdir

İmamoğlu, "Yargı bağımsız diyerek, kafasını kuma sokan herkes de gerçekleri bile bile bu suça ortak olmuştur. Artık 86 milyon vatandaşımızın hakkı, hukuku ve refahı için yola çıkmış biriyim. Milletimizin demokrasiye ve adalete olan inancıyla, sevgisi ve tutkusuyla bu bozuk yapıyı bu topraklardan söküp atacağız. Milli iradeye düşmanlaşan bir avuç insanı, yine milli iradenin gücüyle durduracağız. Türkiye hiç de uzun olmayan bir vadede adil, müreffeh, öngörülebilir bir ülke olacak. 31 Mart’ın yıl dönümünde sizlere çok güzel günleri müjdeliyorum." dedi.

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
Diyarbakır’da bir kadın evinde ölü bulunduDiyarbakır’da bir kadın evinde ölü bulundu
Devlet Bahçeli'den Volkan Konak paylaşımı!Devlet Bahçeli'den Volkan Konak paylaşımı!
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu ekrem imamoğlu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
F.Bahçe derbisi öncesi, G.Saray'dan olay açıklamalar!

F.Bahçe derbisi öncesi, G.Saray'dan olay açıklamalar!

'Altına hücum başladı' piyasalar şaşkın!

'Altına hücum başladı' piyasalar şaşkın!

Dakikalarca öldüresiye dövdüler! Sakarya'da tekel bayii savaş alanına döndü

Dakikalarca öldüresiye dövdüler! Sakarya'da tekel bayii savaş alanına döndü

Çok konuşulacak 'kayyum' iddiası! İsmini de verdi: "Avuçlarını ovuşturdu"

Çok konuşulacak 'kayyum' iddiası! İsmini de verdi: "Avuçlarını ovuşturdu"

Volkan Konak için skandal paylaşım!

Volkan Konak için skandal paylaşım!

Babası Erdoğan için, oğlu İmamoğlu Saraçhane'deydi!

Babası Erdoğan için, oğlu İmamoğlu Saraçhane'deydi!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.