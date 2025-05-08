Ekrem İmamoğlu'ndan yeni paylaşım! "Unuttuğun bir şey var" diyerek duyurdu

CHP lideri Özgür Özel, sosyal medya platformu olan X (Twitter) hesabı erişime kapatılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mesajını paylaştı. Sosyal medyadan seslenen İmamoğlu, "Beni hapse atsan, sosyal medya hesaplarımı da engellesen unuttuğun bir şey var; bu ülkede milyonlarca Ekrem var" ifadelerini kullandı.

"UNUTTUĞUN BİR ŞEY VAR..."

İşte Ekrem İmamoğlu'nun o mesajı;

"Ben rakibinden bu kadar korkan, kontrolünü kaybeden ve panikle aynı anda bütün tuşlara basan başka siyasetçi ne gördüm ne duydum. Beni hapse atsan, sosyal medya hesaplarımı da engellesen unuttuğun bir şey var; bu ülkede milyonlarca Ekrem var"