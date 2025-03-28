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Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı

Jale Uslu Jale Uslu Muhabir
28.03.2025 01:41
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CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın gözaltına alındığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından gözaltılar devam ediyor. CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Turan Taşkın Özer, Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın gözaltına alındığını bildirdi.

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İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bir uydurma gerekçe ve bir uydurma gözaltı daha! İstanbul Büyükşehir Belediye başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nu avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı. Ne yaparsanız yapın gerçeklerin üstünü örtemeyeceksiniz. Millet büyüktür!" dedi.

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"DERHAL AVUKATIMI SERBEST BIRAKIN"

Mehmet Pehlivan'ın gözaltına alınmasının ardından Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından "Yasakçı akılda ne yalan biter ne de iftira. Bu sefer de uyduruk gerekçelerle avukatım Mehmet Pehlivan gözaltına alındı. Demokrasi darbesi yaptıkları yetmiyormuş gibi bu darbenin mağdurlarının kendilerini savunmasına da tahammül edemiyorlar. Demokrasi darbesine hukuk darbesini de eklemek istiyorlar. Bir avuç kifayetsizin ülkemize yaşattığı kötülük büyüyor. Derhal avukatımı serbest bırakın." paylaşımı yaptı.

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