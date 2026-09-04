Ekrem İmamoğlu'nun danışmanlığından istifa etti! Ece Güner siyaseti bıraktı: "Yüzde 1000 masumum"

Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında 16 Temmuz’da tutuklanan avukat Ece Güner, cezaevinden yaptığı yazılı açıklamayla siyaseti bıraktığını ve üstlendiği resmi görevlerden istifa ettiğini duyurdu.

Güner açıklamasında şunları ifade etti:

"Üç yaşımdan itibaren, “gurbette”, Fransa’da büyüdüm. Irkçılığı çok kez tattım ve hep ülkemi savundum. Çocukluğumda tek bir hayalim vardı : Bir gün ülkeme dönmek ve ülkeme faydalı işler yapmak.

Önce Annem ve Babam döndü. Rahmetli Turgut Özal, Babamı Baş Danışman olarak yanına çağırdı, sonra da Babam ANAP Milletvekili oldu.

Beni uluslararası hukuka yönlendiren de Rahmetli Özal oldu : “Ülkemizde sermaye birikimi çok sığ, kalkınmamız için mutlaka dışarıdan sermaye yatırımına ve beraberinde gelen Know-How ve teknolojiye ihtiyacımız var” derdi. Onu dinledim.

Paris Sorbonne Üniversitesini birincilikle bitirdim; sonra da Fransa’daki iş tekliflerini dikkate almadan, ülkeme dönüp katkı sunmak istedim.

Tam 30 yıl önce, 1996 yılında, Güner Hukuk Bürosunu tek başıma sıfırdan kurdum. 7/24 çalışarak, çok büyük emekler vererek, Türkiye’nin en büyük uluslararası hukuk bürolarından biri haline getirdim. Uzun yıllar yanımda 70-80 kişi çalışıyordu. Türkiye’ye en fazla uluslararası yatırım getirmiş 3. Avukattım. Thomson-Reuters o dönem bu konuda resmi sıralamalar yapıyordu : 2003 – 2013 yılları arasında, sadece 10 yılda, ülkeme 6,4 MİLYAR DOLAR yatırıma vesile olmuşum!

Bu on binlerce insanımıza iş-aş demek, teknoloji, Know-How, rekabetin artması ve özünde ülkemiz için kalkınma demek.

Hep özel sektörle çalıştım; hep dünya devleriyle çalıştım. 3 yabancı dili çok iyi bilmemin elbette katkısı oldu. Çok zor ve rekabetçi bir piyasada tutunmayı başardım. Asla KAMUYA iş yapmadım. Asla KAMUDAN iş almadım. Kendi emeğimle, günde 12-14 saat çalışarak hayatımı kazandım.

Bunların yanısıra, birçok akademik çalışma da yaptım. On binlerce sayfa okuyup, çok kapsamlı araştırmalar ve çalışmalar sonucu 4 hukuk kitabı yazdım. Hep “çare” odaklı çalıştım : Hep somut çözüm önerileri sundum.

Amacım her zaman “ülkeme katkı sunmak” oldu.

Sonrasında siyaset deneyimim oldu : İyi Parti Genel Başkan Yardımcılığı yaptım. 2023 seçimlerinde Milletvekili adayı oldum; ancak maalesef seçilemeyecek bir sıradaydım ve gerçekten de seçilemedim. Hayalim, idealim, aktif siyasete girip, Milletvekili olup ülkeme daha etkin fayda sağlamaktı. Hayalim; kitaplarımda yazdığım reform önerilerini hayata geçirmek, 30 yıllık uluslararası kariyerimden öğrendiklerimle ülkeme katkı sunmak ve ülkemi uluslararası arenada da en etkin şekilde temsil etmekti. Ama olmadı.

Sonrasında Ağustos 2024’te, Sayın Ekrem İmamoğlu bana Başkan Danışmanlığı görevini teklif etti : Ben de kabul ettim. Birkaç ay sonra da zaten bildiğiniz İBB soruşturma süreçleri başladı…

Yaklaşık 1 yıldır da ayrıca Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Koordinatörlüğü görevini üstleniyorum.

"YÜZDE 1000 MASUMUM"

Yaşadığım son süreçle ilgili ise, pek çok kez ayrıntılı yazdım o yüzden tekrarlamayacağım; Haluk Levent/AHBAP dosyası ile hiç alakam yok : %100 değil, %1000 masumum! Masum olmanın ötesinde mağdurum!

O dönem, toplumda “kahraman” olarak görülen Haluk Levent tarafından iyi niyetim istismar edildi. Hem de çok kırılgan bir dönemde.

Toplumların artık (özellikle de sosyal medyanın etkisiyle) insanları çok kolay (ve bazen temelsiz şekilde) “Kahraman” ilan ettiğini daha iyi anladım.

Ben de kandım. Ben de kandırıldım…

Haluk Levent’e borç verdiğim para, oturacağım evi almak için ayırdığım paraydı. Buna rağmen bu parayı benden ısrarla istedi. Borcu vermeme ikna etmek için de – sonradan yalan olduğu ortaya çıkan – bir sürü hikaye anlattı.

Kanaatimce hepimiz onlardan ders çıkarmalıyız. Meselelere “taraftar” gibi değil, özüne inip bakmalıyız;

Ahlak ve Erdem önemli.

Bunları kimseye “ders verme” anlamında söylemiyorum. Başta kendimden ders olarak çıkardıklarımı paylaşıyorum sadece. Yaşadıklarımdan, öğrendiklerimden dersler çıkardım, evet; ama kesinlikle suç işlemedim!

Her zaman DÜRÜST ve İLKELİ bir hayat yaşadım : Ailemden gördüğüm de buydu. Kendi emeğim sonucu, Devletimize 10 milyon dolara yakın VERGİ ödedim. Yetmedi; zekatımı da ayrıca ödedim.

Her zaman titizlikle DOĞRU OLANI yapmaya gayret ettim.

Ülkem için; daha mutlu, daha müreffeh bir Türkiye için çok emek verdim. Çok da BEDEL ödedim; bu yolda sağlığımdan oldum, Türkiye’nin en büyük (en kârlı) uluslararası hukuk bürolarından birini kapatma noktasına getirdim ve cezaevine bile girdim!

Benim en kıymetlilerim olan ailem perişan durumda.

Hem sağlık sorunlarım hem yaşadığım bu son süreç beni çok yordu.

Birçok konuyu da bana sorgulattı…

"SİYASETİ BIRAKMA KARARI ALDIM"

Ve şu aşamada siyaseti bırakma kararı aldım :

İBB Başkan Danışmanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisindeki görevlerimden de affımı talep ediyorum; istifa ediyorum.

Başım dik, alnım açık; hayatımda suç işlemedim, hayatımda dürüstlükten zerre uzaklaşmadım ve asla da uzaklaşmayacağım.

Bugüne kadar bana güvenen, yol arkadaşlığı eden ve/veya bu son süreçte destek veren – tanıdığım, tanımadığım – herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Bu kadar çok insanın bana “kefil” olması beni ayakta tuttu. Allah hepinizden razı olsun.

Adalet için dua ediyorum.

Tüm dostlara sevgi ve saygıyla."