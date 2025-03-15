Ekrem İmamoğlu'nun sözleri gündem oldu! "Allah nasip etmedi, Şenol Güneş'in yerine..."

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ön seçimi kapsamında çalışmalarına devam ediyor. İmamoğlu bu kapsamda memleketi Trabzon'da açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu'nun açıklamasında satır başları:

"BÜTÜN TÜRKİYE'YE YAYMAK İÇİN BURADAYIZ"

Hemşehrilerim, Karadeniz'in güzel insanları, sizleri sevgi ile kucaklıyorum. Sizler benim canımsınız. Sizlerle aramıza kimse giremez. Ben sadece Trabzon'un değil Ordu'nun, Giresun'un Samsun'un evladıyım. Ben Karadeniz'in evladıyım. Bu canım vatanın her yerini seviyorum. 86 milyon insanımızı tam da doğduğum mahalleden söylüyorum; hiçbirini ayırmadan seviyorum.

Burayı hatırladığımda aklıma ilk adım geliyor. Mustafa Kemal'in Karadeniz'den attığı ilk adımdan söz ediyorum. İşte biz de bugün başlattığımız demokrasi mücadelesini bütün Karadeniz'e, Karadeniz'den bütün Türkiye'ye yaymak için buradayız.

"ALLAH NASİP ETMEDİ"

Ramazan ayında Allah kötülere fırsat vermesin. Ben şanslı bir insanım. Trabzon'da doğdum, büyüdüm, okudum. Ben açıkçası Şenol Güneş'in yerine göz dikmiştim. Onun yerine kaleci olacaktım Allah nasip etmedi. Ama onun yerine 31 yaşında Trabzonspor'a yöneticilik yaptım, daha sonra basketbol takımımızın kurucularından oldum, başkan yardımcılığını yaptım. Fatih Tekke'ye de başarılar diliyorum

Şükürler olsun burada doğdum büyüdüm. Şimdi dünyanın en güzel şehrinde belediye başkanlığı yapıyorum. Bu gurur kimin biliyor musunuz? Trabzon'un Akçaabat köyünden Pazarkapı mahallesi'ne, Trabzon'dan Kıbrıs'a, Kıbrıs'tan İstanbul'a götüren duygunun ve ruhun adı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Beni o koltuğa oturtan Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyete yüklediği misyondur.

Niçin bu cennet vatanın işsizliği bu kadar yüksek? Karadeniz'in gençleri, çiftçisi, esnafı ne için ayakta duramıyor? Bakın, bunların hepsine derinlemesine bakacağız. Bir avuç insan ne için zenginleşiyor? Karadeniz'in gençleri, çocukları, yaşlıları, engellileri, kadınları, erkekleri ne için zor durumda? Yatırım yok. Bunların umrunda değil. Refah yok. Milletin refahı bunların derdi değil. Karadeniz'in kaynaklarını bile peşkeş çekiyorlar. Trabzon'un, Rize'nin, Giresun'un derelerini HES projeleriyle kuruttular. Uzunkölü, Ayder'i ne yazık ki stratejik planlayamadılar. Artvin'in ormanlarını, Bayburt'un vadilerini maden şirketlerine teslim ettiler. Ne toprağı işlediler ne suyu yönettiler. Bu kadim ülkenin en güzel tabiatını perişan ettiler."