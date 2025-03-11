HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Ekrem İmamoğlu'nun talebine karşı olumsuz yanıt! Konuşma yapacağı şehirde salon vermediler!

Ekrem İmamoğlu'nun talebine karşı olumsuz yanıt! Konuşma yapacağı şehirde salon vermediler!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
11.03.2025 11:46
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBB ve İBB Başkanı, CHP'nin Cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu, ön seçim yurt gezileri kapsamında yarın Kastamonu'ya gidecek. Daha önce İzmir, Kayseri, Adana gibi şehirlerde konuşan İmamoğlu'na Kastamonu'da salon tahsis edilmedi.

Ekrem İmamoğlu'nun talebine karşı olumsuz yanıt! Konuşma yapacağı şehirde salon vermediler!

İBB Başkanı İmamoğlu, ön seçim yurt gezileri kapsamında İzmir'de başladığı turlarına devam ediyor.

12 Mart'ta Kastamonu'ya gidecek olan İmamoğlu, Kuzeykent Kapalı Pazar Alanında Kastamonulularla iftar yapacak.

O TALEBE OLUMLU GERİ DÖNÜŞ ALAMADI

CHP'li yöneticiler İmamoğlu'nun Kastamonu programı için Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile irtibata geçerek kapalı spor salonu tahsisi talep etti. Ancak talebe olumlu yanıt verilmedi.

thumbs_b_c_5e7a576cb3735a25d993ffe8b8c16d40

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, Cumhurbaşkanı ön seçim adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu, 12 Mart Çarşamba günü ilimizi ziyaret edecek, hemşehrilerimizle kucaklaşacaktır" dedi.

Baltacı ayrıca şunları kaydetti:

Ekran görüntüsü 2025-03-11 114455

"SALON TAHSİS EDİLMEMİŞTİR"

"Bu kapsamda parti yöneticilerimiz Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile irtibata geçmiş ve bu buluşma için kapalı spor salonu tahsis edilmesini istemiştir.

Ancak parti yöneticilerimizin tüm girişimleri sonuçsuz bırakılmış, maçlar bahane edilerek tarafımıza salon tahsis edilmemiştir.

Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi emanet ettiğimiz, cumhuriyetimizin değerli bir kurumunun ‘siyasi saik’ gözeterek vermiş olduğu bu kararı Kastamonulu hemşehrilerimin vicdanına emanet ediyorum.

Sayın İmamoğlu’nu 12 Mart Çarşamba günü saat 20.30’da Kuzeykent Pazar Yeri’nde ağırlayacağız. Bütün hemşehrilerimizi bekliyoruz."

7 yerinden bıçaklamıştı, mahkeme sanığın 'geleceğini' düşündü 7 yerinden bıçaklamıştı, mahkeme sanığın 'geleceğini' düşündü
Cinayet sebebi çamurlu ayakkabıymış!Cinayet sebebi çamurlu ayakkabıymış!
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı imamoğlu istanbul büyükşehir belediye başkanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
21 şubesine astığı pankartla duyurdu! Son noktayı böyle koydu

21 şubesine astığı pankartla duyurdu! Son noktayı böyle koydu

Peynirden de etten de yerine göre pastırmadan da daha pahalı! Çocuklar istiyor anneler, babalar, dedeler dertli

Peynirden de etten de yerine göre pastırmadan da daha pahalı! Çocuklar istiyor anneler, babalar, dedeler dertli

Audi A8, silahlar, yüksek maaşlar, daha neler neler…

Audi A8, silahlar, yüksek maaşlar, daha neler neler…

Belgrad Ormanı'ndaki görüntüler gündem oldu

Belgrad Ormanı'ndaki görüntüler gündem oldu

Kavgayı ayırmak isteyen polisin kafasına uçan tekme! Görüntüler infial yarattı: Başsavcılıktan açıklama geldi

Kavgayı ayırmak isteyen polisin kafasına uçan tekme! Görüntüler infial yarattı: Başsavcılıktan açıklama geldi

İstanbul'daki CHP'li belediyelere terör soruşturması!

İstanbul'daki CHP'li belediyelere terör soruşturması!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Bahar Fırsatları'ndan alabileceğiniz en iyi şey! Ömür boyu garantili...

Bahar Fırsatları'ndan alabileceğiniz en iyi şey! Ömür boyu garantili...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.