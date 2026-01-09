HABER

Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluk halinin devamına hükmedildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu suç örgütü ile yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin davada tutukluluk incelemesi yapıldı. Dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde aralarında İmamoğlu'nun da bulunduğu 106 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında kurduğu suç örgütü ile yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin davada İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce tutukluluk incelemesi yapıldı. Mahkemece dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde, İmamoğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar verildi. Öte yandan tutuklu bulunan diğer 105 sanığın da tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi. Sanıkların yargılanmasına İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 9 Mart'ta başlanacak.

İMAMOĞLU'NA 2 BİN 430 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEBİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı ‘ihbar eden', Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Şişli Belediye Başkanlığı ‘suçtan zarar görenler', 16 kişi ‘müşteki', 5 kişi ‘müşteki-şüpheli' ve İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 402 kişi ‘şüpheli' sıfatıyla yer aldı. Hazırlanan iddianamede, Ekrem İmamoğlu'nun örgütün kurucusu ve lideri olduğu belirtilirken, şüpheliler Fatih Keleş, Murat Ongun, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve Hüseyin Gün ‘örgüt yöneticisi' olarak yer aldı. İddianamede, İmamoğlu'nun ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 12 kez ‘rüşvet', 7 kez ‘suç gelirlerinin aklanması', 2 kez ‘kişisel verilerin kaydedilmesi', 2 kez ‘kişisel verileri ele geçirme veya yayma', 4 kez ‘suç delillerini gizleme', ‘haberleşmenin engellenmesi', ‘kamu malına zarar verme', 47 kez ‘rüşvet alma', ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma', 9 kez ‘irtikap', 46 kez ‘kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık', 4 kez ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 70 kez ‘ihaleye fesat karıştırma', ‘çevrenin kasten kirletilmesi', ‘Vergi Usul Kanunu'na muhalefet', ‘Orman Kanunu'na muhalefet' ve ‘Maden Kanunu'na muhalefet' suçlarından toplamda 2 bin 430 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İddianamede, diğer sanıkların da çeşitli suçlardan çeşitli oranlarda hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

09 Ocak 2026
09 Ocak 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
