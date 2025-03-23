Ekrem İmamoğlu'nun yakın arkadaşı Volkan Konak: "Futbol oynarken bile hep kaleci oldu, neden mi?"

19 Mart sabahı gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Öte yandan, ’silahlı terör örgütüne yardım etmek’ suçundan ise zaten diğer soruşturmada tutuklanmasına karar verildiği gerekçesiyle, gelinen aşamada tutuklama talebinin reddine karar verildi.

Kararın ardından binlerce insan sokaklarda ve sosyal medyada tepki gösterdi. Şarkıcı Volkan Konak da Ekrem İmamoğlu'yla ilgili yaptığı açıklamayla gündem oldu.

"HEP KALECİ OLDU NEDEN Mİ?"

Ünlü isim, Ekrem İmamoğlu'nun futbol oynarken takım arkadaşlarına arkasını dönmemek için kaleci olduğunu söyledi. Konak, "Hayat boyu centilmenliğinden ve asaletinden ödün vermedi. Ekrem Başkan’a siyasette faul yapanlar utansın. Benim için her zaman çok kıymetli bir dostum olarak kalacaktır ve her zaman yanında olacağım." dedi.