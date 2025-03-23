HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ekrem İmamoğlu'nun yakın arkadaşı Volkan Konak: "Futbol oynarken bile hep kaleci oldu, neden mi?"

Ekrem İmamoğlu'nun yakın arkadaşı Volkan Konak: "Futbol oynarken bile hep kaleci oldu, neden mi?"

Jale Uslu Jale Uslu Muhabir
23.03.2025 20:40
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yakın dostu Volkan Konak, İmamoğlu'yla ilgili paylaşım yaptı. Konak, futbol oynarken İmamoğlu'nun neden kaleci olduğunu anlattı.

Ekrem İmamoğlu'nun yakın arkadaşı Volkan Konak: "Futbol oynarken bile hep kaleci oldu, neden mi?"

19 Mart sabahı gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Öte yandan, ’silahlı terör örgütüne yardım etmek’ suçundan ise zaten diğer soruşturmada tutuklanmasına karar verildiği gerekçesiyle, gelinen aşamada tutuklama talebinin reddine karar verildi.

imamoglu-ve-90-kisi-adliye-de-av

Kararın ardından binlerce insan sokaklarda ve sosyal medyada tepki gösterdi. Şarkıcı Volkan Konak da Ekrem İmamoğlu'yla ilgili yaptığı açıklamayla gündem oldu.

5991c17b0f25442ca8d62d29

"HEP KALECİ OLDU NEDEN Mİ?"

Ünlü isim, Ekrem İmamoğlu'nun futbol oynarken takım arkadaşlarına arkasını dönmemek için kaleci olduğunu söyledi. Konak, "Hayat boyu centilmenliğinden ve asaletinden ödün vermedi. Ekrem Başkan’a siyasette faul yapanlar utansın. Benim için her zaman çok kıymetli bir dostum olarak kalacaktır ve her zaman yanında olacağım." dedi.

A3VhkOuCUAE6qcK

Ekrem İmamoğlu Operasyonu Haberleri
Ekrem İmamoğlu'ndan yeni paylaşım! "Geri adım atmıyorum"Ekrem İmamoğlu'ndan yeni paylaşım! "Geri adım atmıyorum"
CHP'nin yaptığı ön seçimde kullanılan oy sayısını açıkladı!CHP'nin yaptığı ön seçimde kullanılan oy sayısını açıkladı!
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Görevden uzaklaştırılmıştı! Google aramasında dikkat çeken sonuç

Görevden uzaklaştırılmıştı! Google aramasında dikkat çeken sonuç

CHP'nin yaptığı ön seçimde kullanılan oy sayısını açıkladı!

CHP'nin yaptığı ön seçimde kullanılan oy sayısını açıkladı!

TV8'den Türkiye maçı oynanırken tarihi açıklama! "Maçı bilerek gecikmeli yayınlıyoruz"

TV8'den Türkiye maçı oynanırken tarihi açıklama! "Maçı bilerek gecikmeli yayınlıyoruz"

Ekrem İmamoğlu'ndan yeni paylaşım! "Geri adım atmıyorum"

Ekrem İmamoğlu'ndan yeni paylaşım! "Geri adım atmıyorum"

İmamoğlu'nun sloganının mimarıydı! Gözaltına alındı

İmamoğlu'nun sloganının mimarıydı! Gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.