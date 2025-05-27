HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ekrem İmamoğlu'nun yerine göreve gelen İBB Başkanvekili Nuri Aslan'ı çileden çıkaran olay! 'İstifa ederim, yakarım burayı'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yapılan operasyon devam ediyor. Dün 4. dalga kapsamında yeni tutuklamalar oldu. Karardan önce Çağlayan Adliyesi'nde yargılamaların olduğu alana girmek isteyen İBB Başkanvekili Nuri Aslan'a izin verilmedi. Aslan sinirlendi ve "Benim deli damarımı attırmayın. Yakarım bak ortalığı, istifa ederim" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'nun yerine göreve gelen İBB Başkanvekili Nuri Aslan'ı çileden çıkaran olay! 'İstifa ederim, yakarım burayı'
Ufuk Dağ

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında hareketli günler yaşanıyor. Dün gece 4.dalga operasyonunda aralarında KİPTAŞ Müdürü Ali Kurt, Altan Gözcü, Bülent Yılmaz, Murat Erenler, Nezahat Kurt, Ogün Soytekin, Serpil Altıntaş'ın da bulunduğu 25 şüpheli tutuklandı. Karardan önce Çağlayan Adliyesi başka bir gerginliğe şahitlik etti.

Ekran görüntüsü 2025-05-27 074511

NURİ ASLAN'A İZİN VERİLMEDİ

19 Mart'ta gözaltına alındıktan sonra tutuklanan ve ardından görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun yerine Nuri Aslan getirilmişti. İBB Başkanvekili Nuri Aslan, mahkeme kararından önce Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek bilgi almak istedi. Ancak güvenlik bariyerlerinden geçmesine izin verilmemesi üzerine Aslan sert tepki gösterdi.

Ekran görüntüsü 2025-05-27 074523

"BENİM DELİ DAMARIMI ATTIRMAYIN"

Adliye görevlileriyle gergin dakikalar yaşayan Aslan, sinirlerine hakim olmakta zorlandı ve görevlilere sert çıktı.

Ekran görüntüsü 2025-05-27 074537

“Benim deli damarımı attırmayın. Yakarım bak ortalığı, istifa ederim” ifadelerini kullanan Aslan’a geçiş izni verilince gerilim daha fazla büyümeden sona erdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ünlü doktorun diploması sahte çıktı! TutuklandıÜnlü doktorun diploması sahte çıktı! Tutuklandı
Yeni infaz paketi tamam: 50 bin mahkuma tahliyeYeni infaz paketi tamam: 50 bin mahkuma tahliye

Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu çağlayan ibb Nuri Aslan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yeni infaz paketi tamam: 50 bin mahkuma tahliye

Yeni infaz paketi tamam: 50 bin mahkuma tahliye

Saha bir anda karıştı! Hakemin kafası yarıldı, maç tatil edildi... TFF'nin kararı bekleniyor

Saha bir anda karıştı! Hakemin kafası yarıldı, maç tatil edildi... TFF'nin kararı bekleniyor

Şöhretinin zirvesinde İstanbul'u terk etti! Oyunculuğu bıraktı

Şöhretinin zirvesinde İstanbul'u terk etti! Oyunculuğu bıraktı

İstanbul'da eğlence mekanına bombalı saldırı! Yaralılar var

İstanbul'da eğlence mekanına bombalı saldırı! Yaralılar var

Ünlü doktorun diploması sahte çıktı! Tutuklandı

Ünlü doktorun diploması sahte çıktı! Tutuklandı

Kağıthane'de kanlı pusu! Kurşun yağdırdıkları araçtaki sürücü hayatını kaybetti

Kağıthane'de kanlı pusu! Kurşun yağdırdıkları araçtaki sürücü hayatını kaybetti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.