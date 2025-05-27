Ekrem İmamoğlu'nun yerine göreve gelen İBB Başkanvekili Nuri Aslan'ı çileden çıkaran olay! 'İstifa ederim, yakarım burayı'

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında hareketli günler yaşanıyor. Dün gece 4.dalga operasyonunda aralarında KİPTAŞ Müdürü Ali Kurt, Altan Gözcü, Bülent Yılmaz, Murat Erenler, Nezahat Kurt, Ogün Soytekin, Serpil Altıntaş'ın da bulunduğu 25 şüpheli tutuklandı. Karardan önce Çağlayan Adliyesi başka bir gerginliğe şahitlik etti.

NURİ ASLAN'A İZİN VERİLMEDİ

19 Mart'ta gözaltına alındıktan sonra tutuklanan ve ardından görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun yerine Nuri Aslan getirilmişti. İBB Başkanvekili Nuri Aslan, mahkeme kararından önce Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek bilgi almak istedi. Ancak güvenlik bariyerlerinden geçmesine izin verilmemesi üzerine Aslan sert tepki gösterdi.

"BENİM DELİ DAMARIMI ATTIRMAYIN"

Adliye görevlileriyle gergin dakikalar yaşayan Aslan, sinirlerine hakim olmakta zorlandı ve görevlilere sert çıktı.

“Benim deli damarımı attırmayın. Yakarım bak ortalığı, istifa ederim” ifadelerini kullanan Aslan’a geçiş izni verilince gerilim daha fazla büyümeden sona erdi.