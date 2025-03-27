HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ekrem İmamoğlu protestoları için Türkiye'deydi, sınır dışı edildi! BBC muhabiri Mark Lowen: "Büyük sevgi besliyordum, üzücü"

Ekrem İmamoğlu protestoları için Türkiye'deydi, sınır dışı edildi! BBC muhabiri Mark Lowen: "Büyük sevgi besliyordum, üzücü"

BBC BBC
27.03.2025 17:00
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

BBC muhabiri Mark Lowen Türkiye'den sınır dışı edildi. BBC, 26 Mart'ta gözaltına alınan Lowen'ın 27 Mart sabahı sınır dışı edildiğini paylaştı.

Ekrem İmamoğlu protestoları için Türkiye'deydi, sınır dışı edildi! BBC muhabiri Mark Lowen: "Büyük sevgi besliyordum, üzücü"

BBC Muhabiri Mark Lowen, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestoları haberleştirmek için Türkiye'deydi.

17 SAAT SONRA SINIR DIŞI EDİLDİ

Bugün konuyla ilgili bir açıklama yayımlayan BBC "Mark Lowen'ı dün otelinden alan ve 17 saat gözaltında tutan Türk yetkililer, kendisini bu sabah sınır dışı etti" ifadelerini kullandı.

Lowen'e 27 Mart sabahı verilen tebligatta, "kamu düzenine tehdit oluşturduğu için" sınır dışı edileceği belirtildi.

BBC muhabiri Mark Lowen konu hakkında "Daha önce beş yıl yaşadığım ve büyük bir sevgi beslediğim bir ülkede gözaltına alınıp sınır dışı edilmek son derece üzücü. Basın özgürlüğü ve tarafsız habercilik tüm demokrasiler için vazgeçilmez bir öneme sahiptir" açıklamasında bulundu.

BBC'DEN AÇIKLAMA

BBC News CEO'su Deborah Turness "Bu fazlasıyla rahatsız edici bir durum. Türk yetkililerle bu konuyu görüşeceğiz" dedi ve ekledi:

"Mark Türkiye'yi iyi bilen, çok tecrübeli bir muhabirdir. Hiçbir gazeteci, sadece işini yaptığı için böylesi bir muamele görmemeli. Türkiye'deki olayları tarafsız ve adil bir şekilde haberleştirmeye devam edeceğiz."

Geçen hafta başlayan protestolarda 1.800'den fazla kişi gözaltına alınırken bunların arasında çok sayıda gazeteci de bulunuyordu.

Gazetecilerden yedisi 27 Mart'ta tahliye edildi.

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
Çakal, balkondaki tepsiyi alıp götürdüÇakal, balkondaki tepsiyi alıp götürdü
M2 Metro hattı için yeni karar: Taksim istasyonu kapatıldıM2 Metro hattı için yeni karar: Taksim istasyonu kapatıldı
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Muhabir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gözaltındaki Gutsul, Erdoğan ve Putin'den yardım istedi

Gözaltındaki Gutsul, Erdoğan ve Putin'den yardım istedi

Akıllara durgunluk veren dolandırıcılık! Kurban banka...

Akıllara durgunluk veren dolandırıcılık! Kurban banka...

Derbiye 48 saat kala Osimhen alarmı! Yönetim apar topar harekete geçti

Derbiye 48 saat kala Osimhen alarmı! Yönetim apar topar harekete geçti

MYNET ÖZEL | RTÜK'ten tarihi karar! Sözcü TV'ye 10 gün yayın durdurma cezası! Halk TV, Now TV ve Tele 1'e üst sınırda ceza... Fatih Altaylı'ya da 72 saat süre

MYNET ÖZEL | RTÜK'ten tarihi karar! Sözcü TV'ye 10 gün yayın durdurma cezası! Halk TV, Now TV ve Tele 1'e üst sınırda ceza... Fatih Altaylı'ya da 72 saat süre

RTÜK karar aldı CHP harekete geçti! Özgür Özel duyurdu: "İtalyan mafya filmi gibi..."

RTÜK karar aldı CHP harekete geçti! Özgür Özel duyurdu: "İtalyan mafya filmi gibi..."

Bayram için plan yapanlar dikkat! Uyarılar peş peşe geldi

Bayram için plan yapanlar dikkat! Uyarılar peş peşe geldi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.