Ekrem İmamoğlu protestoları için Türkiye'deydi, sınır dışı edildi! BBC muhabiri Mark Lowen: "Büyük sevgi besliyordum, üzücü"

BBC Muhabiri Mark Lowen, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestoları haberleştirmek için Türkiye'deydi.

17 SAAT SONRA SINIR DIŞI EDİLDİ

Bugün konuyla ilgili bir açıklama yayımlayan BBC "Mark Lowen'ı dün otelinden alan ve 17 saat gözaltında tutan Türk yetkililer, kendisini bu sabah sınır dışı etti" ifadelerini kullandı.

Lowen'e 27 Mart sabahı verilen tebligatta, "kamu düzenine tehdit oluşturduğu için" sınır dışı edileceği belirtildi.

BBC muhabiri Mark Lowen konu hakkında "Daha önce beş yıl yaşadığım ve büyük bir sevgi beslediğim bir ülkede gözaltına alınıp sınır dışı edilmek son derece üzücü. Basın özgürlüğü ve tarafsız habercilik tüm demokrasiler için vazgeçilmez bir öneme sahiptir" açıklamasında bulundu.

BBC'DEN AÇIKLAMA

BBC News CEO'su Deborah Turness "Bu fazlasıyla rahatsız edici bir durum. Türk yetkililerle bu konuyu görüşeceğiz" dedi ve ekledi:

"Mark Türkiye'yi iyi bilen, çok tecrübeli bir muhabirdir. Hiçbir gazeteci, sadece işini yaptığı için böylesi bir muamele görmemeli. Türkiye'deki olayları tarafsız ve adil bir şekilde haberleştirmeye devam edeceğiz."

Geçen hafta başlayan protestolarda 1.800'den fazla kişi gözaltına alınırken bunların arasında çok sayıda gazeteci de bulunuyordu.

Gazetecilerden yedisi 27 Mart'ta tahliye edildi.