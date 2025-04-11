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Ekrem İmamoğlu üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirmişti! Eski AK Parti İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık ihraç edildi

Eski AK Parti İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, İmamoğlu'na yönelik gözaltı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiren bir paylaşım yapmıştı. AK Parti Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilen Kocabıyık, partiden ihraç edildi.

Ekrem İmamoğlu üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirmişti! Eski AK Parti İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık ihraç edildi

Edinilen bilgiye göre, AK Parti Merkez Disiplin Kurulu, daha önce "tedbirli kesin ihraç talebiyle" sevk edilen Kocabıyık'a ilişkin toplandı. Kurul, Kocabıyık'ın AK Parti'den ihraç edilmesini kararlaştırdı.

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Hüseyin Kocabıyık

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I ELEŞTİRMİŞTİ

19 Mart'ta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Kocabıyık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik "Recep Tayyip Erdoğan… Geleceğin yer burası mıydı? Biz bunlar için mi mücadele ettik? Bunun için mi mahkemelerde süründük yıllarca? Sen aslında kendine darbe yaptın haberin yok!" ifadesini kullanmıştı.

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11 Nisan 2025
11 Nisan 2025

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Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Hüseyin Kocabıyık ak parti ekrem imamoğlu operasyonu
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