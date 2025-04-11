Ekrem İmamoğlu üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirmişti! Eski AK Parti İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık ihraç edildi

Edinilen bilgiye göre, AK Parti Merkez Disiplin Kurulu, daha önce "tedbirli kesin ihraç talebiyle" sevk edilen Kocabıyık'a ilişkin toplandı. Kurul, Kocabıyık'ın AK Parti'den ihraç edilmesini kararlaştırdı.
19 Mart'ta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Kocabıyık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik "Recep Tayyip Erdoğan… Geleceğin yer burası mıydı? Biz bunlar için mi mücadele ettik? Bunun için mi mahkemelerde süründük yıllarca? Sen aslında kendine darbe yaptın haberin yok!" ifadesini kullanmıştı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum