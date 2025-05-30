Ekvador'un başkenti neresi? Ekvador'un başkenti hakkında bilgiler

Ekvador ya da resmi ismiyle Ekvador Cumhuriyeti, Güney Amerika'da yer alan ülkelerden biridir. Ülkenin sınır komşuları Kolombiya ve Peru olmakla beraber Büyük Okyanus’a da kıyısı bulunur. Yer altı madenleri bakımından oldukça zengin bir durumda olan ülke 3 ana bölgeden oluşur. Ülkedeki cezbedici unsurlar arasında mimari yapısıyla dikkat çeken tarihi yapılar ve her sene düzenlenen büyük festivaller yer alır.

Ekvador’un başkenti neresi?

Ekvador, Güney Amerika kıtasının kuzeyinde yer alan bir ülke olarak öne çıkar. Ülkede konuşulan resmi dili İspanyolca'dır. Bununla beraber İngilizce ve yerel dil olan Quichia da yaygın bir şekilde konuşulmaktadır.

Ekvador’un başkenti, Türkiye’nin üçte biri yüz ölçümüne sahip olan Quito’dur. Şehir 3 milyona yakın nüfusuyla Ekvador’un başkenti konumundadır. Quito (Kuito) şehri deniz seviyesinden 2.800 metre yükseklikte konumlanır. Bolivya’nın başkenti olan La Paz’dan sonra deniz seviyesinden yüksekte yer alan ikinci başkent olma özelliğine sahiptir.

Quito'ya nasıl gidilir?

Ülkemizden Quito şehrine doğrudan uçak seferi yapılmamaktadır. Quito şehrine gitmek isteyenler ilk olarak İstanbul’dan Avrupa ya da Amerika kıtasına giderek buradan aktarma yapmalıdır. Aktarmalarla beraber tahmini yolculuk süresi 19 saat olarak hesaplanır.

Ekvador’da Mayıs ayı sonu ve Kasım ayı başlarına kadar kuru ve soğuk bir hava hakimdir. Bu nedenle yaz turizmi için en uygun sezon aynı zamanda yağmur sezonu olarak bilinen Kasım ve Mayıs ayları arasıdır.

Quito'da gezilecek yerler

Quito şehri ülkenin başkenti olmasına rağmen uzun seneler gözde bir şehir değildi ve turistlerin akınına uğramazdı. Ekvador’un en popüler yeri Galapagos Adaları olarak bilinmekteydi. Son dönemde ise Güney Amerika’yı keşfetmek isteyen kişilerin rotasına girmeye başlayan bir şehir olarak turist sayısında artış gözlemlenmiştir.

Quito’daki görülmesi gereken yerlerin listesi şu şekildedir:

Meryem Ana Anıtı

Meryem Ana Anıtı şehrin simge yapılarından biridir. Anıt 1976 senesinde İspanyol sanatçı Agustin de la Herran Matorras tarafından Panecillo Tepesi’ne inşa edilmiştir. 45 metre uzunluğuna sahip anıt yedi bin adet alüminyumdan yapılmış ve kuzeye doğru konumlandırılmıştır. İnanışa göre bu bölgedeki insanları kutsar.

Quito Muhafız Değişimi

Ekvador’u keşfetmenin yollarından biri de değişim törenine katılmaktır. Törende önceki haftada nöbet tutan askerlerin değişimi gerçekleştirilir. Oldukça ihtişamlı ve gösterişli bir şekilde gerçekleştirilen muhafız değişimi Quito şehrinde görülmesi gerekenler arasındadır. Törende yalnızca üst düzey askerlerin katılımı görülür. Her pazartesi sabahı saat 11.00’de Bağımsızlık Alanı’nda yer alan Quito Başkanlık Sarayı’nın ana kapısını açmasıyla başlar.

Bazilika

Bazilika Quito şehrinin diğer simgelerinden biri olarak bilinir. Kilise Ekvador’un en yüksek ve en büyük Gotik tarzda inşa edilmiş yapısıdır. İki kültürü bir arada yaşatmak amacıyla kilisenin önünde Galapagos kaplumbağaları, yunus, puma gibi Ekvador hayvanları diğer yüzünde ise tarih öncesinden çeşitli yaratıkların heykelleri bulunmaktadır.

Ekvador ve Quito mutfağı

Şehirde sokak yemekleri kültürü oldukça önemli bir yere sahiptir ve kültürü yaşamının en iyi yollarından biridir. Yine de sokak yemekleri denenirken gıda zehirlenmelerinden kaçınılmalı ve temiz yerler tercih edilmelidir.

Ülkenin ünlü lezzetlerinden biri olan Humitas oldukça ilginç bir görüntüye sahip olup iştah açıcı ekmeğinin mısır yaprağına sarılması ile servis edilir. Bu yemeği yerken yaprağının yenmemesi gerektiği unutulmamalıdır.

Son dönemde popülerlik kazanan Çarkıfelek Meyvesi Ekvador’da oldukça yaygındır. Şehirde bu meyvenin aromasına sahip yoğurt ve hatta cheesecake bile mevcuttur.

Ekvador’un öne çıkan lezzetlerinden biri de patacones’dir. Muz, yağ ve tuzla hazırlanan bu yemek muzun küçük parçalar halinde doğranıp kızartılmasıyla yapılır. Çoğunlukla yöresel aji sosu ile servis edilirken, ketçap ve mayonez kombinasyonu da kullanılabilir.

Quito'da alışveriş

Birçok turistin Quito şehrini ziyaret etme sebepleri arasında yerel zanaat ürünlerini satın almak bulunur. Burada pek çok el yapımı ürün sergilenir ve genellikle geleneksel ürünlerdir. Pawque El Elegido bölgesinde yöresel sanat eserlerinin ve takıların sergilendiği noktalar yer alır. Yerel sanatçı ve zanaatkârların ürettiği eserler burada görülebilir. Şehirdeki takı ve süs eşyalarının yanı sıra el dokuması geleneksel giysiler de oldukça popüler eşyalardır.