El bombasından can havliyle kaçış! Bu görüntüleri ilk kez izleyeceksiniz

Adana'da bir pazar günü müşterilerin de bulunduğu pastaneye el bombası atılmasıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde müşterilerin yaşadığı panik gözler önüne serildi. Olayla ilgili 4 kişi tutuklanmıştı.

Pastanede panik yaratan ve gündem olan olay, 5 Ekim’de saat 23.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Mavi Bulvar’da meydana geldi. Müşterilerin bulunduğu sırada Z.Ö.’ye ait pastaneye bir kişi tarafından el bombası atıldı. Kısa süreli paniğe neden olan olayda, el bombasının piminin çekilmediği belirlendi.

İhbarla bölgeye sevk edilen polis ekipleri, eşkalini belirledikleri şüpheli Ö.G.’yi kaçarken yakaladı. Olaydan sonra bombayı atanın yanı sıra olayı azmettirdiği öne sürülen Kadir K., Sezer S. ve Abdullah Ü. de operasyonla gözaltına alındı. Bombayı atanla birlikte 4 şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

PANİK ANLARINDAN YENİ GÖRÜNTÜLER

Öte yandan, olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, pimi çekilmemiş el bombası atıldığı sırada pastanede 2 kişinin oturduğu, panik yaşadıkları ve kaçtıkları anlar yer aldı.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Adana pastane el bombası
