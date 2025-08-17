HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

El sanatları ustasından gençlere tavsiye: "Dijital ortamlar yerine el becerisi kazanın"

Kayseri’nin tarihi Hatun Medresesi’nde taş, ahşap ve deri gibi malzemelere sanatla hayat veren El Sanatları Ustası Yetiş Ayyıldız, gençlere önemli bir çağrıda bulundu.

El sanatları ustasından gençlere tavsiye: "Dijital ortamlar yerine el becerisi kazanın"

Selçuklu Hükümdarı I. Alaeddin Keykubat'ın karısı ve Sultan I. Giyaseddin Keyhüsrev'in annesi Mahperi Hunat Hatun tarafından 1237 yılında inşa ettirilen Hunat Hatun Medresesi; unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının canlı tutulmasında önemli bir mekan olma özelliği taşıyor.

El sanatları ustasından gençlere tavsiye: "Dijital ortamlar yerine el becerisi kazanın" 1

Medresede; yılların birikimiyle biblolar, deri üzeri tablolar ve zanaat eserleri üreten El Sanatları Ustası Yetiş Ayyıldız; gençlerin medreselere, ilime ve zanaata yönelmelerininin daha faydalı olacağını söyledi.

El sanatları ustasından gençlere tavsiye: "Dijital ortamlar yerine el becerisi kazanın" 2

"MESLEKTEN ZİYADE BİR SANAT DALI, BİR ZANAAT"

El sanatları ustası Ayyıldız; "Hunat Hatun Medresesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait kültür ve sanat merkezinde deri üzeri tablolar, biblolar yapıyorum. Her sanatta olduğu gibi, bu sanat dalının da geleceği var. Birileri mutlaka yapacaktır. Şu an okul tatilinde bir çırağım var, sürekli çalışan bir çırağım yok. Gençlere bu mesleği tabii ki öneririm. Bu, meslekten ziyade bir sanat dalı, bir zanaat. El becerisi kazanırlar, zihin sakinliği kazanırlar. Teknolojinin modernleşmesi ayrı bir olay ama bizi fazla etkilemiyor. Dijital ortamlardan ziyade gençlerin el becerisi kazanmaları gerekmekte. Her şeyi hazır beklememeliler, kendileri üretmeliler, kendileri ortaya çıkarmalılar" şeklinde konuştu.

El sanatları ustasından gençlere tavsiye: "Dijital ortamlar yerine el becerisi kazanın" 3

El sanatları ustasından gençlere tavsiye: "Dijital ortamlar yerine el becerisi kazanın" 4

El sanatları ustasından gençlere tavsiye: "Dijital ortamlar yerine el becerisi kazanın" 5

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkan’dan çöp tesisi tepkisi geldi!Başkan’dan çöp tesisi tepkisi geldi!
Çameli Festivali’nde Ayşe Dinçer rüzgarı estiÇameli Festivali’nde Ayşe Dinçer rüzgarı esti

Anahtar Kelimeler:
El Sanatları Selçuklu sanat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Whatsapp'tan o mesajı atanlar yandı!

Whatsapp'tan o mesajı atanlar yandı!

Vergi dairesinde resmen bir devir kapanıyor!

Vergi dairesinde resmen bir devir kapanıyor!

Seyir halindeki araçta akılalmaz görüntü! Kucağında ilerledi, başka araçtaki görüntüye aldı

Seyir halindeki araçta akılalmaz görüntü! Kucağında ilerledi, başka araçtaki görüntüye aldı

"Her işi çözeriz" algısı çöktü! Erdoğan ve Bahçeli üzerinden gösteriş yapıyordu

"Her işi çözeriz" algısı çöktü! Erdoğan ve Bahçeli üzerinden gösteriş yapıyordu

Yeni makam aracıyla tepki çeken belediye başkanı geri adım attı! Fiyatını açıklayıp aracını satışa çıkardı

Yeni makam aracıyla tepki çeken belediye başkanı geri adım attı! Fiyatını açıklayıp aracını satışa çıkardı

AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu sessizliğin bozdu! CHP'yi kızdıracak sözler: 'Söylemezsem içimde kalır'

AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu sessizliğin bozdu! CHP'yi kızdıracak sözler: 'Söylemezsem içimde kalır'

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.