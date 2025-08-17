El sanatları ustasından gençlere tavsiye: "Dijital ortamlar yerine el becerisi kazanın"

Selçuklu Hükümdarı I. Alaeddin Keykubat'ın karısı ve Sultan I. Giyaseddin Keyhüsrev'in annesi Mahperi Hunat Hatun tarafından 1237 yılında inşa ettirilen Hunat Hatun Medresesi; unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının canlı tutulmasında önemli bir mekan olma özelliği taşıyor.

Medresede; yılların birikimiyle biblolar, deri üzeri tablolar ve zanaat eserleri üreten El Sanatları Ustası Yetiş Ayyıldız; gençlerin medreselere, ilime ve zanaata yönelmelerininin daha faydalı olacağını söyledi.

"MESLEKTEN ZİYADE BİR SANAT DALI, BİR ZANAAT"

El sanatları ustası Ayyıldız; "Hunat Hatun Medresesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait kültür ve sanat merkezinde deri üzeri tablolar, biblolar yapıyorum. Her sanatta olduğu gibi, bu sanat dalının da geleceği var. Birileri mutlaka yapacaktır. Şu an okul tatilinde bir çırağım var, sürekli çalışan bir çırağım yok. Gençlere bu mesleği tabii ki öneririm. Bu, meslekten ziyade bir sanat dalı, bir zanaat. El becerisi kazanırlar, zihin sakinliği kazanırlar. Teknolojinin modernleşmesi ayrı bir olay ama bizi fazla etkilemiyor. Dijital ortamlardan ziyade gençlerin el becerisi kazanmaları gerekmekte. Her şeyi hazır beklememeliler, kendileri üretmeliler, kendileri ortaya çıkarmalılar" şeklinde konuştu.

