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Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy ile yakınlık iddialarına yanıt! "Hesap soracağım"

İş insanı Sadettin Saran ile birlikte yargılanan uyuşturucu davasında yargılanan Ela Rümeysa Cebeci, hakkında Mehmet Akif Ersoy ile çıkan yakınlık iddialarına tepki gösterdi. Cebeci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ersoy ile aralarında iş dışında bir diyaloğun gerçekleşmediğini belirterek, "Hakkımızda yaratılan yakınlık ve ortak ortam iddialarının tamamı asılsızdır, iftiradır, açık bir itibar suikastıdır" dedi.

Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy ile yakınlık iddialarına yanıt! "Hesap soracağım"
Mynet

Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran'ın 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan yargılandığı davadan iki isim için de beraat kararı verilmişti. Cebeci, hakkında Mehmet Akif Ersoy ile çıkan yakınlık iddialarına ilişkin açıklama geldi.

Ela Rümeysa Cebeci den Mehmet Akif Ersoy ile yakınlık iddialarına yanıt! "Hesap soracağım" 1

"İTİBAR SUİKASTIDIR"

Cebeci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Mehmet Akif Ersoy’la yalnızca aynı iş yerinde çalıştık! İş dışında ne bir görüşmemiz ne de herhangi bir diyaloğumuz oldu. Hakkımızda yaratılan yakınlık ve ortak ortam iddialarının tamamı asılsızdır, iftiradır, açık bir itibar suikastıdır!

Savcılık soruşturması kapsamında yapılan teknik incelemeler, HTS kayıtları ve dijital materyallerin değerlendirilmesiyle; iş dışında hiç görüşmediğimiz, benim iddialarda adı geçen gece kulüplerine ve ortamlara asla gitmediğim, telefonlarımızda iddialara ilişkin herhangi bir fotoğraf veya video kaydı bulunmadığı resmî soruşturma kayıtlarıyla sabittir.

Dosyalarımız aylar önce tefrik edilmiştir.

Ela Rümeysa Cebeci den Mehmet Akif Ersoy ile yakınlık iddialarına yanıt! "Hesap soracağım" 2

"HESAP SORACAĞIM"

Bugüne kadar tıklanma ve reyting uğruna fotoğraflarımızı yan yana koyarak hakkımda gerçeğe aykırı algı yaratan, kişilik haklarımı ihlal eden ve itibarımı hedef alan herkesten hukuk önünde hesap soracağımı ilgili tüm yayıncılara ihtaren bildiririm."

Ela Rümeysa Cebeci den Mehmet Akif Ersoy ile yakınlık iddialarına yanıt! "Hesap soracağım" 3

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet akif Ersoy uyuşturucu Sadettin Saran Ela Rümeysa Cebeci
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