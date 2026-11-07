Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy ile yakınlık iddialarına yanıt! "Hesap soracağım"

Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran'ın 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan yargılandığı davadan iki isim için de beraat kararı verilmişti. Cebeci, hakkında Mehmet Akif Ersoy ile çıkan yakınlık iddialarına ilişkin açıklama geldi.

"İTİBAR SUİKASTIDIR"

Cebeci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Mehmet Akif Ersoy’la yalnızca aynı iş yerinde çalıştık! İş dışında ne bir görüşmemiz ne de herhangi bir diyaloğumuz oldu. Hakkımızda yaratılan yakınlık ve ortak ortam iddialarının tamamı asılsızdır, iftiradır, açık bir itibar suikastıdır!

Savcılık soruşturması kapsamında yapılan teknik incelemeler, HTS kayıtları ve dijital materyallerin değerlendirilmesiyle; iş dışında hiç görüşmediğimiz, benim iddialarda adı geçen gece kulüplerine ve ortamlara asla gitmediğim, telefonlarımızda iddialara ilişkin herhangi bir fotoğraf veya video kaydı bulunmadığı resmî soruşturma kayıtlarıyla sabittir.

Dosyalarımız aylar önce tefrik edilmiştir.

"HESAP SORACAĞIM"

Bugüne kadar tıklanma ve reyting uğruna fotoğraflarımızı yan yana koyarak hakkımda gerçeğe aykırı algı yaratan, kişilik haklarımı ihlal eden ve itibarımı hedef alan herkesten hukuk önünde hesap soracağımı ilgili tüm yayıncılara ihtaren bildiririm."