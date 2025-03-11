Elazığ'da bağımlılıkla mücadele için 'Yataklı Çocuk ve Ergen Arındırma Merkezi' açıldı

Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi bünyesinde hizmet verecek olan Yataklı Çocuk ve Ergen Arındırma Merkezi açıldı.

Açılışa Vali Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ milletvekilleri Prof. Dr. Erol Keleş ve Ejder Açıkkapı, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Gecekuşu ve il protokolü katıldı.

Bağımlılıkla mücadele kapsamında önemli bir adım olarak değerlendirilen merkez, çocuk ve gençlerin tedavi süreçlerinde daha etkin bir destek sağlamayı amaçlıyor.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır