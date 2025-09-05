HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Elazığ'da Başkomiser, jandarmayı öldürdü! Yasak aşk iddiası

Elazığ'da yasak aşk iddiası cinayetle sonuçlandı. Evine gelen Başkomiser M.K., içeride eşi ve jandarma personeli O.O.’yü görünce tartışma çıktı. Başkomiser tartışmada jandarma personelini silahla vurarak öldürdü. Başkomiser gözaltına alınırken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Elazığ'da Başkomiser, jandarmayı öldürdü! Yasak aşk iddiası

Olay, öğle saatlerinde Elazığ'ın Çaydaçıra Mahallesi’ndeki Elisa Park Konutları’nda meydana geldi. Evine gelen Başkomiser M.K., içeride eşi ve jandarma personeli O.Ö.’yü görünce tartışma çıktı. Tartışma sırasında M.K., belindeki tabancayla O.Ö.’ye ateş etti.

HAYATINI KAYBETTİ

Kurşunların isabet ettiği O.Ö. yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde O.Ö.’nün hayatını kaybettiği belirlendi.

Elazığ da Başkomiser, jandarmayı öldürdü! Yasak aşk iddiası 1

O.Ö.’nün cenazesi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

GÖZALTINA ALINDI

M.K. gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

05 Eylül 2025
05 Eylül 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hukukçu Ersan Şen, YSK'nın CHP kararını değerlendirdiHukukçu Ersan Şen, YSK'nın CHP kararını değerlendirdi
Bilişim dolandırıcılarına operasyon: 4 kişi tutuklandıBilişim dolandırıcılarına operasyon: 4 kişi tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Başkomiser Elazığ jandarma yasak aşk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rachid Ghezzal'dan herkesi şaşırtan hamle! Futbolu bırakacak derken Fransız devine transfer oldu

Rachid Ghezzal'dan herkesi şaşırtan hamle! Futbolu bırakacak derken Fransız devine transfer oldu

Frankfurt maçı öncesi Almanları Galatasaray korkusu sardı! Çekindikleri için hukuk bürosu kiraladılar

Frankfurt maçı öncesi Almanları Galatasaray korkusu sardı! Çekindikleri için hukuk bürosu kiraladılar

Tahliye edilen CHP'li isim hakkında kulisleri sallayan iddia

Tahliye edilen CHP'li isim hakkında kulisleri sallayan iddia

Yer: Sakarya! Cankurtaranlar boğulan kişiyi kurtardı: Kimlik tespiti yapılınca gerçek ortaya çıktı! Tam 22 yıl...

Yer: Sakarya! Cankurtaranlar boğulan kişiyi kurtardı: Kimlik tespiti yapılınca gerçek ortaya çıktı! Tam 22 yıl...

Değerleri tam 20 milyon dolar! Esad'ın arabaları müzayedede satıldı

Değerleri tam 20 milyon dolar! Esad'ın arabaları müzayedede satıldı

Meteoroloji ve AKOM peş peşe uyardı: Şiddetli sağanak geliyor!

Meteoroloji ve AKOM peş peşe uyardı: Şiddetli sağanak geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.