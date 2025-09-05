Elazığ'da Başkomiser, jandarmayı öldürdü! Yasak aşk iddiası

Olay, öğle saatlerinde Elazığ'ın Çaydaçıra Mahallesi’ndeki Elisa Park Konutları’nda meydana geldi. Evine gelen Başkomiser M.K., içeride eşi ve jandarma personeli O.Ö.’yü görünce tartışma çıktı. Tartışma sırasında M.K., belindeki tabancayla O.Ö.’ye ateş etti.

HAYATINI KAYBETTİ

Kurşunların isabet ettiği O.Ö. yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde O.Ö.’nün hayatını kaybettiği belirlendi.

O.Ö.’nün cenazesi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

GÖZALTINA ALINDI

M.K. gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...