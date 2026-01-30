HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Elazığ’da besicilerin kış mesaisi

Elazığ’da besiciler dondurucu soğuklarda zorlu bir mesai yürütüyor.Elazığ’da etkili olan yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar, besicilerin yaşamını olumsuz etkiledi.

Elazığ’da besicilerin kış mesaisi

Elazığ’da besiciler dondurucu soğuklarda zorlu bir mesai yürütüyor.

Elazığ’da besicilerin kış mesaisi 1

Elazığ’da etkili olan yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar, besicilerin yaşamını olumsuz etkiledi. Besiciler, sabahın erken saatlerinden itibaren yem taşıma ve hayvanların bakımını yapma mücadelesi verirken, sert hava şartları işleri daha da güçleştiriyor. Karla kaplanan araziden dolayı hayvanlarına içeride bakmak zorunda kalan besiciler, sabahın ilk saatlerinde uyanarak hayvanlarının yem, tımar ve süt sağımını gerçekleştiriyor.

Elazığ’da besicilerin kış mesaisi 2

Tüm zorluklara rağmen üretimi sürdürmeye çalışan besiciler, bahar aylarının gelmesini umutla bekliyor.

Elazığ’da besicilerin kış mesaisi 3

"HASTA OLSAK BİLE GELİP HAYVANLARA BAKMAK ZORUNDAYIZ"

Kış şartlarında hayvancılık yapmaya çalıştıklarını belirten besici İlhan Cömert, "Malumunuz bu sene Allah bereketini arttırsın hoş bir kar yağdı. Kar yağınca hayvanlarımızı içeride besliyoruz. İçeride besleyince de yem karıştırma sorunumuz oluyor. Sabah 07.00 gibi yataktan kalkıyoruz. Uyanır uyanmaz buraya geliyoruz. Bunlar bizim bebelerimiz. Onların yemi ve suyunu veriyoruz. Altlarının kuruluğunu bakıyoruz. Sağılacak hayvanlarımızın sütlerini sağıyoruz, emzirilecek buzağılarımızı da annelerinin altlarına veriyoruz. Kış şartlarında besicilik daha zor oluyor. Yer sıkıntımız var. Yaz mevsiminde daha rahatız. Hayvan dışarıda gezince ot da yemiş oluyor. Bu da masraf olarak dönmüyor bize ama kışın da özelliği farklı oluyor. Hayvancılık taziye ve düğün bilmez. Hasta olsan bile gelip hayvanlara bakacaksın. Kışın isterse diz boyu kar olsun mecburen gelip vereceğiz. Hayvanların ağzı ve dili yok. Şu anda 7 tane büyükbaş hayvan var. Aynı zamanda küçükbaş ve tavuklarımız da var. Bunların bakımı kış mevsiminde gerçekten zor oluyor. Hayvanlar hasta olmasın diye sürekli altlarını kuru tutmaya çalışıyoruz" dedi.

Elazığ’da besicilerin kış mesaisi 4

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tatil faciayla bitti: 3 yaşındaki çocuk toprağa verildiTatil faciayla bitti: 3 yaşındaki çocuk toprağa verildi
Birinde 7.560 mAh, diğerinde 9.000mAh batarya var!Birinde 7.560 mAh, diğerinde 9.000mAh batarya var!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Besicilik Elazığ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kar yağışı için geri sayım! AKOM tarih verdi, Orhan Şen’den sürpriz yorum

Kar yağışı için geri sayım! AKOM tarih verdi, Orhan Şen’den sürpriz yorum

Aydın'daki deprem sonrası uyardı: "Uzaklaşın"

Aydın'daki deprem sonrası uyardı: "Uzaklaşın"

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Ateşli tribünler bekliyor...

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Ateşli tribünler bekliyor...

Fenomen dizide kriz çıktı! Başrolün son hamlesi şaşırttı

Fenomen dizide kriz çıktı! Başrolün son hamlesi şaşırttı

Altından rekor sonrası 900 TL'lik sert kayıp

Altından rekor sonrası 900 TL'lik sert kayıp

Restoranlarda yeni dönem: Resmen yasaklandı

Restoranlarda yeni dönem: Resmen yasaklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.