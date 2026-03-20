Elazığ’da dev turna yakalandı: "Sezonun son en büyük balıkları"

Elazığ’da balıkçılar, Murat Nehri’nde 92 ve 77 kilo ağırlığında 2 adet dev turna balığı yakaladı. Avlanan dev turna balıklar işletmesine getirerek satışa çıkarıldı.

KİLOSU 500 LİRA

Et halinde kilosu 500 liradan satışa çıkan balık, alıcılarını bekliyor. Yakalanan 92 kilogramlık balık bayramın ilk günü, 77 kilo ağırlığındaki diğer balık ise bayramın ikinci günü vatandaşlara kesilerek satılacak.

"SEZONUN SON EN BÜYÜK BALIKLARI DİYEBİLİRİZ"

Balıkların Palu ilçesinden geldiğini belirten balıkçı Ramazan Erdoğan, "Yağmurların yağmasıyla birlikte büyük balıkların yakalanması başladı. Turna balıklarımız yağışlı havayı sever. Birisi 92 kilogram diğeri ise 77 kilo ağırlığında. Balıklarımız 1 Nisan’a kadar gelecek. Sezonun son en büyük balıkları diyebiliriz. Turna balığının özellikleri Elazığ yöremizde fazla çıkar. Besin değeri olarak fosfor selenyum bakımından, B12 ve Omega 3 bakımından çok zengin bir balıklardır. Lezzetli balılardır. Bu boydaki balıklarda kılçık sorunu yaşanmaz. Çok güzel bir eti vardır. Kilogram fiyatında bir değişiklik olmadı. Daha önce de getirdiğimiz ve sattığımız balıklar gibi 500 liradan satacağız. Birisi satıldığı gibi diğerini de bayramın ikinci günü satışa sunacağız. Bir balığın kesimi bugün olacak diğerinin kesimi ise bayramın ikinci günü olacak. Böyle büyük balıklar pek nadir çıkar. 30-40 kiloluk balıklar sürekli geliyor ama 90, 80 ve 77 kilo ağırlığındaki balıklar çok nadir çıkar. Sezonda 3 veya 4 tane ancak bu büyüklükte denk gelebilir" dedi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır