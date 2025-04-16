HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Elazığ’da fırın çalışanlarına hijyen ve mevzuat eğitimi

Elazığ’da fırın çalışanlarına yönelik hijyen ve mevzuat eğitimi düzenlendi.

Elazığ’da fırın çalışanlarına hijyen ve mevzuat eğitimi

Elazığ Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Elazığ Fırıncılar Odası iş birliğinde ekmek ve ekmek çeşitleri üretimi gerçekleştiren işletmelerde hijyen şartlarının iyileştirilmesi ve güncel mevzuat hakkında bilgilendirme sağlanması amacıyla bir eğitim toplantısı düzenlendi. Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen eğitime, il genelinde faaliyet gösteren fırın işletmelerinde görev yapan çalışanlar katıldı. Program kapsamında güvenilir gıda üretimi, hijyen kuralları ve güncel mevzuata ilişkin konular ele alındı. Elazığ’da 283 fırının faaliyet gösterdiğini aktaran İl Tarım ve Orman Müdürü Saadettin Taşkesen "2024 yılı içerisinde bu işletmelere yönelik 481 denetim gerçekleştirilmiştir. 2025 yılı içerisinde ise şu ana kadar 175 denetim yapılmış olup, denetim faaliyetleri yıl boyunca aralıksız ve titizlikle sürdürülecektir. Fırıncılarımız, toplumun her kesimini ilgilendiren kutsal bir meslek grubunu oluşturmaktadır. Hijyen eğitimi, bu mesleğin icrasında büyük önem taşımaktadır" dedi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kullanıcılardan rapor geliyor! Çöktü mü?Kullanıcılardan rapor geliyor! Çöktü mü?
Motosiklet kazasında öldü... Motosiklet kazasında öldü...

Anahtar Kelimeler:
Elazığ fırın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ünlü isimler Sırrı Süreyya Önder için hastaneye akın etti! Kritik süre 72 saat!

Ünlü isimler Sırrı Süreyya Önder için hastaneye akın etti! Kritik süre 72 saat!

Tablet Reis cinsiyet değiştirdi! "Kestirdim"

Tablet Reis cinsiyet değiştirdi! "Kestirdim"

Alanya'da tüyler ürperten olay

Alanya'da tüyler ürperten olay

Kayınvalide ve damat canlı yayında gözaltına alınmıştı! Türkiye'nin konuştuğu skandalda yeni gelişme... Tutuklandılar; 'Pişman mısın?' sorusuna pes dedirten yanıt

Kayınvalide ve damat canlı yayında gözaltına alınmıştı! Türkiye'nin konuştuğu skandalda yeni gelişme... Tutuklandılar; 'Pişman mısın?' sorusuna pes dedirten yanıt

Kalp krizi geçirip hayatını kaybetti!

Kalp krizi geçirip hayatını kaybetti!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.