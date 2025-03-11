Elazığ’da fırınlar denetlendi: “Denetimler titizlikle devam edecektir"

Ramazan ayı çerçevesinde kurumların kent genelinde denetimleri sürüyor. Elazığ’da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde faaliyet gösteren fırınlar denetlendi.

FIRINLAR DENETLENDİ

Bu çerçevede Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde faaliyet gösteren fırınlar denetlendi. Denetimlerde işletmelerin asgari teknik ve hijyenik şartları, üretilen ekmeklerin gramajı, üretilen ürünlerin mevzuata uygunluğu kontrol edildi.

“DENETİMLER TİTİZLİKLE DEVAM EDECEKTİR"

Denetimler hakkında bilgi veren İl Tarım ve Orman Müdürü Saadettin Taşkesen, "Halkın sağlığını korumak ve güvenilir gıda tüketimini sağlamak adına il müdürlüğümüz görevli personelleri tarafından her türlü önlem alınmıştır. Denetimler gıda kontrolörlerine titizlikle devam edecektir" denildi.

(İHA)

Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır