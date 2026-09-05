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Elazığ’da göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Elazığ’ın Ağın ilçesinde su boru hattı kazısı sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Elazığ’da göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Olay, Ağın ilçesine bağlı Bademli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş makinesiyle yürütülen su boru hattı kazı çalışmaları esnasında henüz belirlenemeyen bir nedenle göçük oluştu.

HAYATINI KAYBETTİ

Kazıda çalışan işçilerden Osman Koç (50), meydana gelen göçük sonucu toprak altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde toprak altından çıkarılan Koç’un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Koç’un cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Elazığ’da göçük: 1 işçi hayatını kaybetti 2

Elazığ’da göçük: 1 işçi hayatını kaybetti 3

Elazığ’da göçük: 1 işçi hayatını kaybetti 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Elazığ
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