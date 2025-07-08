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Elazığ'da hafif ticari araç şarampole uçtu: 1 kişi hayatını kaybetti

Elazığ'da hafif ticari aracın şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Elazığ'da hafif ticari araç şarampole uçtu: 1 kişi hayatını kaybetti
Begüm Özkaynak

Kaza, Karakoçan-Kiğı Karayolu Karaoğlan Deresi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmet Gürzay yönetimindeki 23 P 1790 plakalı hafif ticari araç, Karaoğlan Deresi mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, sürücü İsmet Gürzay'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücünün cansız bedeni, Karakoçan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ Hafif ticari araç kaza şarampol
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