Elazığ'da hafif ticari araç şarampole uçtu: 1 ölü

Kaza, Karakoçan-Kiğı Karayolu Karaoğlan Deresi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmet Gürzay yönetimindeki 23 P 1790 plakalı hafif ticari araç, Karaoğlan Deresi mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole uçtu.

KAZAYI DİĞER SÜRÜCÜLER HABER VERDİ

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, sürücü İsmet Gürzay'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücünün cansız bedeni, Karakoçan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır