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Elazığ’da hafif ticari araç yan yattı: 2 yaralı

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç yan yattı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Elazığ’da hafif ticari araç yan yattı: 2 yaralı
Begüm Özkaynak

Kaza, Elazığ-Bingöl karayolu Karasaz köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 23 LP 786 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ekipler, kaza yerinde inceleme yaptı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ Hafif ticari araç
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