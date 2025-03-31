Elazığ’da heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı

Karakoçan ilçesi Sarıcan beldesi Hoşrik mezrasında meydana gelen heyelandan dolayı yol ulaşıma kapadı. Sağanak yağış ve kar sularının erimesi sonucu derelerde su taşkınları da oluştu. Yetkililer, yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

(İHA)