Elazığ’da heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı

Karakoçan ilçesi Sarıcan beldesi Hoşrik mezrasında meydana gelen heyelandan dolayı yol ulaşıma kapadı. Sağanak yağış ve kar sularının erimesi sonucu derelerde su taşkınları da oluştu. Yetkililer, yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum