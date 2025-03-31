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  4. Elazığ’da heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı

Elazığ’da heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı

kadir.gunduz kadir.gunduz
31.03.2025 15:15
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Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde heyelan oluşması sonucu yol ulaşıma kapandı.

Elazığ’da heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı

Karakoçan ilçesi Sarıcan beldesi Hoşrik mezrasında meydana gelen heyelandan dolayı yol ulaşıma kapadı. Sağanak yağış ve kar sularının erimesi sonucu derelerde su taşkınları da oluştu. Yetkililer, yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ heyelan
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