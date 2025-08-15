HABER

Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

R.A. idaresindeki otomobil, Kuzey Çevre Yolu Şahinkaya Kavşağı'nda A.C.F'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazada, araçlarda bulunan 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Bu arada bir ziyaretten dönerken kazayı gören Vali Numan Hatipoğlu, aracından inerek beraberindeki İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Alpaslan Doğan ile kazaya ilişkin kolluk kuvvetlerinden bilgi aldı, "geçmiş olsun" dileklerini iletti. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Elazığ kaza
