Elazığ'da inşaattan düşen işçi öldü

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

M.E. ambulansla kaldırıldığı özel bir hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır