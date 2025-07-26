Elazığ'da inşaattan düşen işçi öldü

Elazığ'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti. Çaydaçıra Mahallesi'nde 10 katlı inşaatın 3'üncü katında çalışan M.E. (49), dengesini kaybederek zemine düştü.
26.07.2025 14:01
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Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
M.E. ambulansla kaldırıldığı özel bir hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır
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