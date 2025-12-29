Elazığ’da kar yağışı etkili oldu, belediye ekipleri sahada

Elazığ’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, günün ilk ışıklarıyla birlikte kent genelinde ve özellikle yüksek kesimlerde etkisini artırdı. Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte don ve buzlanma riski oluştu. Olumsuz hava şartlarına karşı teyakkuz halinde bekleyen Elazığ Belediyesi karla mücadele ekipleri, kar yağışının başlamasıyla birlikte sahaya inerek anında müdahalede bulundu. Kent genelinde ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalar hızla başlatıldı. Çalışmalarda, 15 greyder, 6 solüsyon aracı ve 7 tuzlama aracı görev alırken, ekipler başta ana arterler olmak üzere hastane yolları, okul çevreleri, bağlantı yolları ve yoğun kullanılan güzergahlarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Elazığ Belediyesi yetkilileri, karla mücadele çalışmalarının aralıksız devam edeceğini belirterek, sürücüleri ve vatandaşları don ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır