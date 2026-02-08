Elazığ’da karda mahsur kalan otomobil kurtarıldı

Sivrice ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden olurken, kar yağışından dolayı otomobil kara saplandı. Aracı kendi imkanlarıyla kurtarmak isteyen sürücü başarısız olunca durumu İl Özel İdaresi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, iş makinesine bağladıkları halat yardımıyla karda mahsur kalan otomobili bulunduğu yerden çekerek kurtardı. Kurtarma çalışmasının ardından sürücü güvenli bir şekilde yoluna devam ederken, ekipler bölgede karla mücadele çalışmalarını sürdürdü.



Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır