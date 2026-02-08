Erzincan merkezde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kar bekleniyor

Yapılan değerlendirmelerde, il genelinde havanın çok bulutlu olacağı, yağışların gün içerisinde aralıklarla etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışının zaman zaman şiddetini artırabileceği belirtildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, "Bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

