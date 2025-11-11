Elazığ’da kaybolan otizmli çocuk bir haftadır aranıyor

Elazığ’da kayıp Veysel Bilen’i arama çalışmaları devam ediyor. AFAD, PAK, UMKE, jandarma ve polis ekipleri bölgede arama alanını genişleterek çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekip sayısının artırıldığı bölgede aramalar hem karadan hem de termal dron ile yürütülüyor. Ekipler tarafından bir haftadır yapılan çalışmalarda kayıp çocuk ile ilgili herhangi bir ize rastlanmadı.

Kayıp Veysel’i 7 gündür aradıklarını aktaran Elazığ AFAD Arama ve Kurtarma Şube Müdürü Süleyman Polat, "Dün 40 kilometrelik alan taradık. Dronlar da 13 dönümlük araziyi yukarıdan taradılar fakat herhangi bir ize rastlayamadık. Bugün tekrar bahçelere, özel meskenlere, havuzlara ve kuyulara yöneldik. Dün itibariyle bir iki ihbar aldık ve değerlendirdik. Değerlendirdiğimiz ihbarlar sonucunda bir sonuca ulaşamadık. Bugün yine İl Emniyet Müdürlüğü’müz, jandarma, milli eğitim, kara yolları, belediye ve gönüllülerimizle birlikte arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çalışmalarımız 24 saat üzerinden devam ediyor. Gece araçlarla ve Diyarbakır ve Malatya’dan getirdiğimiz termal dronlarla çalışmalar sürüyor. Askeri İHA dün bize görüntü attı. Sıcaklık tespit etmişti fakat gittiğimizde bir ize rastlayamadık. Şuan da tek vücut olmuş durumdayız. Elazığ halkı ve muhtarlarımızla birlikte tek vücut kaybolan çocuğumuzu arıyoruz" dedi.

