Bolu’da gölün ortasında 500 metrelik kaçak ağ ele geçirildi

Bolu’nun Seben ilçesindeki Taşlıyayla Göleti’ne kaçak avcılar tarafından bırakılan 500 metre uzunluğundaki misina ağ, ekipler tarafından tespit edilerek sudan çıkarıldı. Ağa takılan 105 sazan balığından 55’i anaç olmaları nedeniyle üretim istasyonuna götürülürken, 50 balık yeniden göle salındı.

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Seben ilçesinde bulunan Taşlıyayla Göleti’nde (Seben Gölü) yasa dışı avcılık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden su ürünleri kontrol ekipleri, göl üzerinde botla geniş çaplı denetim başlattı. Yapılan taramalar sırasında gölün orta kısımlarına mevzuata aykırı şekilde serilmiş, sahipsiz bir misina ağ tespit edildi.

Anaç balıklar korumaya alındı
Ekiplerin uzun uğraşları sonucu sudan çıkarılan ağın yaklaşık 500 metre uzunluğunda olduğu belirlendi. Kıyıya çekilen ağları kontrol eden görevliler, ağ gözlerine takılmış halde çok sayıda canlı sazan balığı buldu. Yapılan incelemede, balıklardan 55’inin ’anaç’ özelliği taşıdığı tespit edildi. Bu balıklar, popülasyonun devamlılığı için Gölköy Su Ürünleri Üretim İstasyonu’na nakledildi. Ağdan canlı olarak kurtarılan diğer 50 sazan balığı ise doğal yaşam alanları olan göle geri bırakıldı.

Denetimler sürecek
El konulan 500 metrelik ağ imha edilmek üzere muhafaza altına alınırken, yetkililer 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla denetimlerin kararlılıkla süreceğini bildirdi.

Bolu’da gölün ortasında 500 metrelik kaçak ağ ele geçirildi 1

Bolu'da gölün ortasında 500 metrelik kaçak ağ ele geçirildi 2

Anahtar Kelimeler:
Bolu
