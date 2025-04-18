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Elazığ'da köşe bucak aranıyordu! 2 gün sonra sevindiren haber

Elazığ'da 2 gün önce hastaneye gittikten sonra kendisinden haber alınamayan Suat Dal (65), ekiplerin çalışması ile Sugözü Mahallesi kırsalında sağ bulundu.

Elazığ'da köşe bucak aranıyordu! 2 gün sonra sevindiren haber

Elazığ'da 16 Nisan'da Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne giden Suat Dal, akşam saatlerinde eve dönmeyince ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. 78 kişiden oluşan ekip, ihbar sonrası hastane çevresi ile Sugözü Mahallesi Cuma Bağları bölgesinde arama çalışması başlatıldı. Suat Dal, bu sabah saatlerinde Sugözü Mahallesi kırsalında sağ bulundu. Tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan Dal'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. AFAD İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Suat Dal isimli vatandaşımız sağ olarak bulunup sağlık ekiplerine teslim edilmiştir. Arama-Kurtarma çalışmalarına katılan tüm ekiplerimizi bu özverili çalışmalarından dolayı tebrik ediyoruz" denildi. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Elazığ
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