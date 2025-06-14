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Elazığ’da öğrencilere afet ve acil durum yönetimi eğitimi

Elazığ’da öğrencilere tarafından afet ve acil durum yönetimi eğitimi verildi.Elazığ’ın Palu, Keban ve Ağın ilçelerinden gelen öğrencilere, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürü Güçlü Demir tarafından afet ve acil durum yönetimi eğitimi verildi.

Elazığ’da öğrencilere afet ve acil durum yönetimi eğitimi
Çiğdem Sevinç

Elazığ’da öğrencilere tarafından afet ve acil durum yönetimi eğitimi verildi.
Elazığ’ın Palu, Keban ve Ağın ilçelerinden gelen öğrencilere, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürü Güçlü Demir tarafından afet ve acil durum yönetimi eğitimi verildi. Düzenlenen eğitimlerde afetlere hazırlıklı olmanın önemi, doğru davranış biçimleri ve acil durumlarda yapılması gerekenler detaylı ve uygulamalı olarak anlatıldı.

Elazığ’da öğrencilere afet ve acil durum yönetimi eğitimi

Öte yandan arama-kurtarma teknisyenleri Mehmet Ayar ve Sinan Baştürk afetlerde kullanılan araç ve gereçleri tanıttı.

(İHA)

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Elazığ
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