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Elazığ'da oyuncak hırsızı kadının hareketleri dikkat çekti

Elazığ’da bir kadın, gider gibi yaptıktan sonra iş yeri sahibinin içeri girmesiyle geri dönüp oyuncak çaldı.

Elazığ'da oyuncak hırsızı kadının hareketleri dikkat çekti

Elazığ’da bir kadın, gider gibi yaptıktan sonra iş yeri sahibinin içeri girmesiyle geri dönüp oyuncak çaldı. O anlar kameralara yansıdı.
Olay, dün, Hürriyet Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerinin önüne gelen kadın oyuncalara bakmaya başladı. İş yeri sahibi yardımcı olmak içi dışarı çıktı. Bir süre oyuncaklara bakarak fiyatlarını soran kadın, bir şey almayarak uzaklaşmaya başladı. Dükkanın yanında telefonuna bakarak oyalanan kadın, iş yeri sahibinin içeri girmesiyle geri döndü ve tezgahtan oyuncağı alarak uzaklaştı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
oyuncak
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