Elazığ’da polis suçlulara göz açtırmıyor: 8 tutuklama

Elazığ’da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, çeşitli suçlara karışan 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken 8’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü kent genelin huzur ve güvenliği sağlamak için suç ve suçlulara göz açtırmıyor. Bu çerçevede Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada, il merkezinde "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması - Suç işlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Yönetmek veya Üye Olmak, Nitelikli Yağma, Kasten Öldürmeye Teşebbüs ve Mala Zarar Verme" suçlarına karışan 11 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından adli makama sevk edilen şüphelilerden 8’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken 3 şüpheliye ise adli kontrol kararı verildiği bildirildi.
Yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 2 adet fişek, 2 adet ruhsatsız otomatik tüfek ele geçirildiği aktarıldı.

Elazığ
