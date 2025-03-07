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  4. Elazığ'da sokak satıcılarına operasyon! Uyuşturucu madde, pompalı tüfek... Üstlerinde yok yok!

Elazığ'da sokak satıcılarına operasyon! Uyuşturucu madde, pompalı tüfek... Üstlerinde yok yok!

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
07.03.2025 14:17
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Elazığ’da polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanan şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda 7 şüpheli tutuklandı.

Elazığ'da sokak satıcılarına operasyon! Uyuşturucu madde, pompalı tüfek... Üstlerinde yok yok!

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 18 Şubat - 06 Mart tarihleri arasında uyuşturucu ile mücadele kapsamında uyuşturucu madde kullanan şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonlarda 41 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

30 ŞÜPHELİYE "UYUŞTURUCU MADDE KULLANMAK" SUÇUNDAN ALİ İŞLEM YAPILDI

İl Emniyet Müdürlüğü’nde tamamlanan işlemlerinin ardından 30 şüpheliye ‘Uyuşturucu Madde Kullanmak’ suçundan adli işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7’si tutuklanırken 4’üne ise adli kontrol kararı verildi.

ÜSTLERİNDEN POMPALI TÜFEK BİLE ÇIKTI

Şüphelileri üst ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 6 parça halinde 2 kilo 24,49 gram sentetik kannabinoid maddesi, 6 parça halinde 116,27 gram esrar maddesi, 7 parça halinde 91,32 gram metamfetamin maddesi, 3 parça halinde 35,27 gram kokain maddesi, 345 adet sentetik ecza maddesi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 13 adet fişek, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sokak satıcısı uyuşturucu madde
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